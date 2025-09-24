Tras la reunión en el Ayuntamiento de Segovia con representantes de distintos sectores empresariales de la ciudad para analizar la modificación de la tasa de basura, los empresarios trasladaron su malestar por el impacto económico que seguirá suponiendo esta tasa en la actividad de sus negocios de forma inmediata.

Durante la reunión, los asistentes, pertenecientes a distintos ámbitos económicos, así como representantes de los polígonos industriales, reconocieron que el Consistorio ha incorporado algunas de las propuestas planteadas desde el tejido empresarial en los últimos meses. Sin embargo, consideran que las modificaciones resultan insuficientes para mitigar la carga que esta tasa representa, especialmente en un contexto económico complejo para muchos sectores.

Los representantes empresariales insistieron en la necesidad de avanzar hacia un modelo de fiscalidad municipal que tenga más en cuenta la realidad de las pymes y de los autónomos, que constituyen la mayor parte del tejido productivo de la ciudad. En este sentido, señalaron que la actual tasa no responde de manera proporcional al uso real del servicio por parte de las empresas y que puede generar un efecto negativo sobre la competitividad y el mantenimiento del empleo.

Desde la FES y de sus diferentes agrupaciones se valora el que se pueda fraccionar el pago de los recibos, pasando de dos a tres anuales; así como que se contemple aplicar la tarifa mínima a los locales cerrados, ya que no generan residuos; o que se ajusten los recibos a la superficie de las empresas que realmente se destina a actividad económica. Sin embargo, estos últimos detalles deben ser acreditados por los propios empresarios.

Los empresarios rechazan los argumentos municipales de que no dispone de medios para aplicar coeficientes como aforos en establecimientos. Tampoco entiende la propuesta de compensar la tasa de basuras con impuestos como el IBI, cuando son de naturaleza distinta.

En definitiva, desde las asociaciones empresariales se señala que el hecho de que el Ayuntamiento haya recibido más de 600 recursos en estos últimos días muestra la necesidad de revisar más a fondo la ordenanza de tasa de recogida de basuras municipal. Y piden que se pongan a trabajar ya para elaborar una nueva ordenanza que haga más equitativos los recibos y que pueda aplicarse lo antes posible de forma justa y coherente, dado que deben abrirse nuevos plazos de información pública, para su entrada en vigor el próximo año.

A pesar de la insatisfacción general, los empresarios valoran positivamente la disposición al diálogo mostrada por el Ayuntamiento y la voluntad de recoger parte de las sugerencias planteadas. No obstante, reiteran que continuarán trabajando de manera conjunta para lograr una revisión más profunda de la ordenanza fiscal que regule este servicio, con el objetivo de encontrar soluciones más equitativas y sostenibles.

El tejido empresarial segoviano recuerda que mantiene su compromiso con la gestión responsable de los residuos y con la mejora de la ciudad, pero reclama que el esfuerzo económico no recaiga de forma desproporcionada en las empresas, que ya afrontan numerosas cargas fiscales y de gestión.