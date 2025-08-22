Nava de la Asunción reunirá a Pepo, Cristian Varela y Talco en sus fiestas

La Plaza Mayor de Nava de la Asunción se convertirá el próximo 19 de septiembre en un gran escenario de música electrónica con las actuaciones de DJ Pepo, Cristian Varela y DJ Reguera. La cita tendrá lugar tras el concierto de la banda italiana Talco, dentro de la programación festiva organizada por la Comisión de Peñas con la colaboración del Ayuntamiento.

El evento ofrecerá una entrada conjunta que permitirá disfrutar tanto del concierto de Talco como de las sesiones de los DJs. Los precios se han fijado en 18 euros para socios, 22 en venta anticipada y 25 en taquilla.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en distintos puntos de venta físicos repartidos por la provincia, entre ellos bares y restaurantes de Nava de la Asunción, Navas de Oro, Cuéllar, Segovia y Olmedo. También estarán disponibles en plataformas online a través de See Tickets.

La jornada promete reunir a cientos de personas en la Plaza Mayor, en una de las noches más esperadas de las fiestas de Nava de la Asunción, que combina conciertos y sesiones de música electrónica para todos los públicos.