Misión: Desprestigiar los público

El otro día mi sobrina pequeña, de tres años, quiso enseñarme sus tareas del “cole”. La mayor, de seis, me pidió que la ayudase con los deberes. “¡Qué miedo!”, pensé. Desde que Vox y su líder Santiago Abascal dijeron que los niños y niñas de cero a seis años aprendían juegos eróticos, no sabía lo que me podía llegar a encontrar. Qué alivio fue ver una especie de reno “Rudolf”, así como saber que los niños y niñas de primero de primaria tenían que buscar nombres de alimentos, animales o cosas que empezaran por la erre, ele o eme. Por si alguien lo pudiera poner en duda, el “miedo” era irónico, desgraciadamente lo de Vox no, aunque más bien es puro desconocimiento.

No quiero ahondar más en el “pin parental” “neandertal” o como quiera llamar cada uno a esta aberración. Ya se ha escrito bastante sobre lo que implicaría para los más pequeños, y de manera muy razonada se ha explicado cómo vulneraría los derechos fundamentales de los menores. Y casi todo proveniente de una comunidad educativa, de la que por cierto también forman parte los padres y madres, aunque Vox y sus dirigentes no lo sepan o no lo quieran saber. Y no quiero escribir más argumentos, porque hacerlo, sería caer en la trampa de un problema inventado, que lo único que pretende es tapar el verdadero problema que afecta a la escuela pública: su desmantelamiento.

Si tan preocupados están por la educación pública, ya podían haber mostrado este interés antes y acompañar a esos padres y madres cuando se manifestaban en contra de los recortes. O cuando denunciaban el aumento de alumnado por aula. Podían haber apoyado al profesorado cuando denunciaban su precariedad laboral o su desaparición, como está ocurriendo con el personal de apoyo de niños y niñas con dificultades de aprendizaje.

Tenían que haber denunciado la privatización de los comedores escolares, que han reducido la calidad de la comida de nuestros niños y niñas mientras han ido llenando los bolsillos de grandes empresas como las de Ulibarri o Florentino. Debían haberse unido a las voces que piden que no se cierre otra escuela rural, dejando cada vez más abandonados nuestros pueblos, o simplemente que piden un transporte adecuado para llegar a sus respectivos centros de referencia. O simplemente, con denunciar los cada vez menos recursos de la escuela pública en favor de una escuela concertada también hubiese valido para creer en su defensa de la educación pública.

Podían, en conclusión, haber acompañado en la denuncia de los verdaderos problemas que han afectado la escuela pública en los últimos años.

Y no han acompañado porque en realidad poco o nada tienen que ver con la escuela pública aquellos que bajo la apariencia de libertad y con cierto cinismo, son los primeros que quieren adoctrinar en la diferencia a niños y niñas.

En definitiva, estos ataques no son más que otra pata de ese discurso de odio que tiene como misión desprestigiar lo público, atacar a sus profesionales y atentar contra pilares básicos de la democracia, en esta ocasión la educación pública.