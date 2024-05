12 Comments

La visita de Milei a España, para hacer campaña a favor de la ultraderecha en las elecciones europeas, ha servido para evidenciar algunas características, por otra parte ya conocidas, de nuestra derecha más patriotera y, básicamente, antisanchista.

En primer lugar las manifestaciones de adhesión de personajes políticos que se denominan simplemente liberales, por la modestia y contención verbal que les caracteriza, pero que encajan mejor en la categoría de ultra liberal y ultra católico. Pongamos como ejemplo a las lideresas castizas madrileñas: Esperanza Aguirre y su delfín Isabelita.

En segundo lugar la confirmación de que lo único importante para Feijoo y sus mariachis es aprovechar cualquier ocasión que se le presente para atacar a Pedro Sánchez por su osadía de haberle arrebatado la Presidencia del Gobierno, cuando había sido el más votado el pasado mes de julio. No importan los ataques de Milei al Gobierno de España a su presidente y a su esposa, en un acto organizado por Vox para mayor gloria de Abascal y la ultraderecha europea. Tampoco extraña que si el PP acusa sin fundamento, como se va demostrando paso a paso, a Begoña Gómez, de no sé cuántos actos delictivos, el Presidente Milei, que no se distingue por su buena educación y que es capaz de insultar al mismísimo Papa de Roma, su paisano, se lance en tromba contra todo lo que se mueve, aprovechando el escenario que le proporciona su correligionario Abascal.