4 Comments

No, hoy no voy a hablar del 8M. Ya nadie lo hace desde el último minuto en el que acabó las última de las concentraciones previstas que transcurrieron con normalidad, pero ante todo con muchísima seguridad.

La noticia de esta semana es sin duda la presentación por parte del PSOE de Castilla y León de una moción de censura contra el Gobierno de Mañueco e Igea. Una moción producto de la presentada en Murcia por Ciudadanos y PSOE contra el gobierno de López Miras, y que a estas alturas apunta a que al final no saldrá adelante. Aunque nunca se sabe, visto lo visto cualquier giro de último momento es probable.

Volviendo a Castilla y León, la cosa parece complicada, necesita como mínimo dos votos de procuradores de Ciudadanos si consigue arrancar el compromiso del procurador de Por Ávila y el de UPL, los dos de Podemos los tiene. La ejecutiva de Ciudadanos ya ha dicho que no apoyará la moción, ejecutiva de la que no forma parte el señor Igea. Así que, por el momento, la única oportunidad de que Luis Tudanca sea presidente de Castilla y León pasa porque dos procuradores de Ciudadanos rompan la disciplina de voto. Aceptar esta opción de Gobierno con tránsfugas, sí así fuera, ya es opción suya.

Otro debate que subyace ante estos movimientos políticos es el de la oportunidad. Es cierto que estamos en una situación complicado en medio de una crisis sanitaria, económica y social. Todos se rasgan o se han rasgado las vestiduras diciendo que no es el momento y que hay que tener en cuenta que este último año ha sido complicado en lo que se refiere a la gestión de la pandemia. Es cierto. Pero no es menos cierto que en Castilla y León la gestión no ha sido una de las mejores. Las políticas sociales han brillado por su ausencia y la palabra de moda “resiliencia” no se ha realizado para aprender de los errores sino para volver a aplicar las mismas políticas de siempre que nada tienen que ver con la defensa de los servicios públicos, tan necesarios como se ha visto.

Tránsfugas o díscolos aparte sin duda lo que no está pasando desapercibido son las exigencias de los procuradores Por Ávila y Unión del Pueblo Leonés, supeditando su voto a favor de la moción de censura a mejoras en los diferentes territorios a los que representan. Algo que está siendo bastante criticado por el hecho de considerarse como “que hay de lo mío”. El “mercadeo”, como ha sido denominado por algunas personas, dicen, no corresponde con una política de interés general de Comunidad. Y podría ser una acepción válida siempre y cuando el interés general de nuestra Comunidad Autónoma hubiese existido.

Para Madrid, Castilla y León ha importado poco y si lo ha hecho ha sido como trampolín para la política nacional. El abandono no es por manía, si no por simple cálculo electoral donde el bipartidismo con el escaso reparto de escaños en las diferentes provincias siempre ha estado asegurado. El mismo proceso se da en Castilla y León con Valladolid como foco irradiador. Desde allí se gestiona la política autonómica que está basada en el recuento de votos que pueda derivar en seguir manteniendo el poder y no en la consecución de articular un proyecto que equilibre todo el territorio de nuestra comunidad.

En definitiva, más que “mercadeo” las exigencias provinciales y regionales de estos dos partidos tienen más que ver con un proyecto fallido de Comunidad Autónoma con el que miles de personas ya no se sienten identificadas por diferentes motivos, entre ellos el abandono que les ha expulsado de pueblos y ciudades hacia otras Comunidades o países.

Parece existir un miedo bastante considerable a la proliferación de diferentes formaciones que vayan en esta dirección, en la defensa de los intereses de un territorio específico. Pero mala lectura se haría si en vez de considerarlo como un problema estructural derivado de la falta de acción para crear un proyecto de Comunidad, se empieza a intentar desprestigiarlo.

En conclusión, no sabemos qué ocurrirá con la moción de censura, como se dice popularmente “hasta que no pasa el último cura no se acaba la procesión” y por eso habrá que esperar hasta el último segundo. Mientras tanto mal harían muchos, tanto los que están en el poder y los que aspiran a conseguirlo, en no intentar comprender más allá de la moción de censura.