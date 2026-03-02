María Núñez Llorente, nueva vicesecretaria del Ayuntamiento de Segovia

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha presidido esta mañana la toma de posesión de María Núñez Llorente como nueva vicesecretaria del Ayuntamiento de Segovia, en un acto celebrado en el antiguo salón de Plenos de la Casa Consistorial. Durante su intervención, Mazarías ha dado la bienvenida a la nueva vicesecretaria y ha manifestado su convencimiento de que formará “un gran equipo” junto al secretario municipal, Javier Sánchez, quien se incorporó al Ayuntamiento el pasado mes de noviembre. El regidor ha subrayado la importancia de trabajar de manera coordinada para garantizar el buen funcionamiento de la administración local y ofrecer el mejor servicio posible a los ciudadanos.

El alcalde ha destacado que el refuerzo de los equipos directivos con profesionales cualificados es fundamental para la buena marcha y la gestión eficaz del Ayuntamiento. En este sentido, ha señalado que contar con perfiles de alta capacitación y experiencia no solo fortalece la estructura organizativa municipal, sino que también permite afrontar con mayores garantías los retos administrativos, jurídicos y económicos que asumen las entidades locales. Asimismo, ha incidido en la relevancia de seguir reforzando la plantilla municipal para consolidar equipos sólidos, cohesionados y orientados al servicio público.

María Núñez Llorente es vallisoletana y ha obtenido su plaza tras participar en el concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservado a personal funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, convocado por Resolución de 13 de octubre de 2025 de la Dirección General de la Función Pública y resuelto con fecha 17 de febrero de 2026. Su incorporación al Ayuntamiento de Segovia se ha hecho efectiva hoy, 2 de marzo de 2026.

Su último destino ha sido el Ayuntamiento de Venta de Baños, en la provincia de Palencia, y cuenta con una amplia trayectoria profesional en la Administración pública, donde acumula más de 21 años de experiencia desde su ingreso el 17 de noviembre de 2004.

Este acto ha contado también con la asistencia del concejal de Urbanismo y Patrimonio, Alejandro González-Salamanca; del concejal de Hacienda, Obras y Servicios, José Luis Horcajo; de la concejala de Personal, Organización y Fondos Europeos, María Carpio; de la de Turismo, Innovación y Digitalización y Promoción Económica, May Escobar; y de la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez, así como de todos los responsables de la estructura técnica municipal.