8 Comments

“DECLARACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

El Gobierno Municipal rechaza, tanto en el fondo como en las formas, la decisión del Gobierno de España de ubicar el futuro Centro Logístico del Ejército de Tierra del Ministerio de Defensa del Gobierno de España, en la ciudad de Córdoba, tal y como se ha hecho público hace unos días. Queremos entender que estamos ante una decisión que responde únicamente a criterios estratégicos del Ministerio de Defensa y, con ello, a las necesidades de las Fuerzas Armadas; si bien, este Gobierno Local, siempre respetuoso con el resto de Instituciones, en esta ocasión manifiesta su disconformidad con el proceso seguido para tal designación. Así, queremos recordar que en febrero del pasado año 2020, los trabajadores del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nº2 (PCMASA 2) de Segovia, popularmente conocido como ‘Base Mixta’, nos trasladaron su preocupación ante el riesgo de desaparición de esta importante instalación militar, vinculada a nuestra ciudad desde hace más de 200 años, como consecuencia de la ejecución, por parte del Ministerio de Defensa, del llamado Plan de “Concentración de los Órganos Logísticos Centrales del Ejército”, más conocido como ‘Plan COLCE’, cuyo objetivo consiste en la concentración de los diferentes Parques de Mantenimiento y Centros Logísticos de Defensa, actualmente dispersos por la geografía española, en sendas Plataformas Logísticas de Defensa. Esta inquietud, compartida por el Consistorio, que ya nos había llevado a realizar, con anterioridad, diferentes gestiones interesándonos por el futuro de la Base Mixta en Segovia, fue trasladada por el Ayuntamiento, el 4 de marzo de 2020, al Ministerio de Defensa, a través del entonces titular de la Secretaría de Estado de Defensa, D. Ángel Olivares Ramírez. En dicha reunión, mantenida en sede ministerial, el Ayuntamiento manifestó su total disposición a acoger en Segovia la ‘Plataforma Logística del Ejército de Tierra’, que pretende aglutinar esos diferentes centros logísticos de Defensa. La alcaldesa, Clara Luquero, y la Concejala de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Clara Martín, avalaron el interés de la ciudad, adjuntando documentación planimétrica, textual y fichas urbanísticas relativas a la posible ubicación espacial del proyecto, documentación sobre los diferentes suelos en los que nuestro planeamiento urbanístico ya prevé acoger instalaciones militares de esta envergadura, y que suman un total de 2.705.441 m2. Del mismo modo, comprometieron la puesta en marcha de Planes de Vivienda y Servicios adecuados a la futura base, y recalcaron la excelente situación geoestratégica de la ciudad de Segovia, sus buenas infraestructuras de comunicación y telecomunicaciones, y la situación socioeconómica de un territorio, como es Castilla y León, fuertemente golpeado por la despoblación; invocando, por tanto, en favor de Segovia el reto demográfico y el equilibrio territorial, como objetivo prioritario del propio Gobierno de España. Asimismo, hicimos entrega de una copia del vigente “Plan Estratégico y de Innovación de la Ciudad de Segovia 2018-2023”, en el que se recoge la apuesta por la innovación y por proyectos estratégicos con componente innovador como es el caso de esta importante macrobase militar. En respuesta a tal ofrecimiento, se nos aseguró que “el Plan COLCE se trataba de un proyecto a largo plazo, que precisaba una fuerte inversión económica, de la que no se preveía poder disponer a corto plazo”. El Ayuntamiento de Segovia, no obstante, insistió en que se nos comunicara cualquier cambio en esta situación, para adoptar cuantas medidas fuesen necesarias para concretar las actuaciones a acometer en aras a poder acoger esta Plataforma Logística Militar. Tras no volver a recibir información alguna desde el Ministerio de Defensa; y, después de tener conocimiento de diferentes informaciones periodísticas que apuntaban a que la ciudad de Jaén estaba desarrollando diferentes actuaciones urbanísticas y sociales, en aras a acoger esta ansiada macrobase militar; el pasado mes de enero de 2021, la alcaldesa de Segovia solicitó una reunión con la Ministra de Defensa para insistir en el ofrecimiento de nuestra ciudad como sede. Días antes, algunos medios de comunicación se hacían eco de que seis ciudades (Toledo, Segovia, Talavera de la Reina, Jaén, Alcira y Lorca) y dos pequeños municipios (Huete en Cuenca, y Aguilafuente en Segovia), completaban la nómina de localidades que habían presentado su candidatura para acoger la futura base logística del Ejército de Tierra. Asimismo, el pasado 22 de enero, tuvimos conocimiento de que la ciudad de Córdoba se había desplazado hasta la sede del Ministerio de Defensa, para presentar su proyecto de candidatura. Para nuestra sorpresa, y sin comunicación alguna por parte del Ministerio de Defensa al resto de ciudades candidatas, el pasado 4 de febrero, se hizo pública la designación de esta última ciudad, Córdoba, como futura sede de la Plataforma Logística de Defensa. Hasta esta misma semana, tras el anuncio público de la decisión, el Consistorio segoviano no ha recibido información alguna de las fechas y plazos que maneja el Ministerio de Defensa para la puesta en marcha de dicha infraestructura militar; y que, sin duda, afectarán al futuro del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nº2 (PCMASA 2) de Segovia. Razón por la cual, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia, insiste de manera urgente en que la alcaldesa pueda mantener una reunión con la Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández, para aclarar el procedimiento de designación que se ha seguido, así como para abordar soluciones de futuro para las instalaciones militares con que cuenta nuestra ciudad, reclamando nuevos proyectos que puedan amortiguar el golpe recibido.