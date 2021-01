El movimiento que están realizando distintas ciudades para tratar de convertirse en sede del futuro Centro Logístico de Defensa —según los planes del Ministerio, una macro base con 1.500 empleados que concentraría los centros logísticos del Ejército de Tierra ahora diseminados por España, incluido el PCMASA2 de Segovia— no parecen impresionar a la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, que no piensa hacer ningún movimiento nuevo para reforzar la candidatura de Segovia.

La regidora dio por formalizada la candidatura de la ciudad cuando, hace casi un año, se reunió con el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares y le ofreció facilidades para el uso de terrenos en Matabueyes, precisamente de titularidad estatal. “Ese terreno no requiere tramitación, tienen metros más que suficientes y no hay problema urbanístico alguno”, subrayó para equiparar la propuesta segoviana a cualquier otra que pudiera hacer otra ciudad candidata, pese a que hay algunas, como Córdoba, que han ofrecido hasta un millón de metros cuadrados pegados a carreteras y vías de tren.

Por muy potentes que sean los posicionamientos de otras candidatas y a pesar de que publicaciones especializadas en Defensa aseguran que en el Ministerio se trabaja en su desarrollo efectivo, la alcaldesa cree que el proyecto de creación del Centro Logístico no ha pasado aún de ser un documento de trabajo sin dotación económica alguna, “que es de lo que me habló el secretario de Estado”.

Este mismo mes, el portavoz del Grupo municipal del PP, Pablo Pérez, hizo un nuevo llamamiento a la implicación de agentes sociales, colectivos y administraciones para armar una candidatura más potente para atraer el Centro a Segovia.

El popular pedía también que se constituyera una Mesa de Trabajo comprometida en una moción plenaria que apoyaron todos los grupos frente a un solitario Grupo socialista, aunque la alcaldesa recurrió este 28 de enero al viejo mantra que recita cuando no quiere aplicar determinadas mociones: “las mociones son meras declaraciones de voluntad política y no tienen carácter resolutivo desde el punto de vista legal”. No habrá, por tanto nuevos pasos desde el Gobierno local para reforzar la candidatura de Segovia.