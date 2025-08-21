Los vinos chinos debutan en Segovia

Un total de 8 referencias de 3 bodegas premium de China (Gaosheng, Ningxia y Chateau Rongzi) fueron catadas bajo la dirección de David Aguado, uno de los fundadores de la compañía Asian Fine Wines, experto y formador en vinos asiáticos, quien, junto a la cata de cada vino, realizó un recorrido por la historia, regiones, clima, tipos de suelo, presente y futuro del vino en China.

Presentados por primera vez en España, la selección de vinos asiáticos comprendía variedades como Riesling, Chardonnay, Pinot Noir, Marselan, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc o Italian Riesling, lo que permitió a los asistentes comprobar las singularidades de los vinos elaborados por cada bodega, situadas todas ellas en las regiones vitivinícolas de mayor calidad en China.

Dos españoles, entre los que está el sumiller segoviano Luis Miguel Prada, y tres asiáticos conforman el equipo de Asian Fine Wines, empresa dedicada a la importación y formación en vinos asiáticos dirigida a restauración y tiendas gourmet, para los que seleccionan las marcas que, por calidad, historia y personalidad, pueden conectar con la demanda de los clientes.

Entre los invitados, el evento contó con la presencia del vicepresidente de la Asociación Nacional de Sumilleres, Pablo Martín, el destacado sumiller David Robledo, así como reconocidos hosteleros de la ciudad y la provincia.