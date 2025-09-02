La Asociación Recreativo-Cultural Los Que Roban Lo Cavao de Fuenterrebollo celebró este fin de semana su tradicional fiesta anual, enmarcada en la conmemoración de su 17º aniversario.

La jornada reunió a numerosos socios en el Salón Multiusos El Trinquete, donde se organizó un aperitivo y una comida colectiva. La celebración incluyó música en directo a cargo del grupo de versiones de pop Trifásikos y una sesión de Aruve DJ, que puso ritmo a la velada con una selección de canciones actuales y clásicos de siempre.

Los asistentes, que acudieron vestidos con la camiseta de la asociación, participaron también en un sorteo de regalos y disfrutaron de una barra libre posterior que prolongó la fiesta.

Desde su fundación, la asociación ha experimentado un crecimiento constante tanto en actividades culturales y deportivas como en número de socios, que actualmente rondan el millar, una cifra significativa en comparación con los aproximadamente 340 vecinos censados en el municipio.

Tras 17 años de trayectoria, Los Que Roban Lo Cavao se ha consolidado como uno de los colectivos más activos y relevantes de Fuenterrebollo, contribuyendo de manera destacada a la vida cultural y social de la localidad.