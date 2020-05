Los pactos

Parece que Castilla y León podría ser la primera en alcanzar consenso entre las formaciones políticas hacia un pacto de Comunidad. Es el momento de asentar las bases y las líneas sobre las que debería girar esta reconstrucción.

La vida de la gente tiene que estar en el centro y eso es innegociable. Ninguna fuerza política debería adherirse a algo que suponga una continuación de la austeridad, de los recortes, de la deslocalización y de un modelo fallido que ha saltado por los aires en cuanto se le ha puesto en tensión. Un modelo que se ha atrevido a calificar, por ejemplo, a nuestros mayores como “sociedad no productiva”.

Los futuros pactos de reconstrucción deben ir encaminados a plantear una Comunidad más justa, más social, más democrática y que no deje nadie atrás.

Queremos un lugar para vivir donde se invierta en servicios públicos, indispensables para nuestra vida, como hemos podido comprobar en las últimas semanas. No pueden existir diferencias territoriales y nuestros pueblos y nuestros barrios deben acceder en igualdad de condiciones. La Sanidad, la Educación y los Servicios sociales deben protegerse más que nunca.

Nuestros niños y niñas tienen que tener garantizada una red educativa pública que reduzca la brecha abierta, ya existente y ampliada por el covid19, entre aquellas familias con pocos recursos.

Hay que proteger a nuestros mayores mas vulnerables y por eso eso una línea fundamental debe ser revertir las privatizaciones de las residencias, en la actualidad 2 de cada 3 plazas se encuentran en manos privadas. El pacto debe garantizar una adecuada atención a los diferentes grandes de dependencias, así como una atención integral que se base en aumento de plantillas y condiciones dignas de trabajo.

El pacto debe abordar una política en materia de vivienda integral y de garantía de suministros básicos que se aborde no solo desde una perspectiva social, sino también de salud pública. No más desahucios sin alternativa habitacional, no más cortes de suministros básicos, aumento del parque público de vivienda y viviendas sociales que protejan y garanticen la salud de todas las personas.

Se tiene que abandonar el modelo laboral de precariedad que ha puesto a muchas familias, a pesar de tener trabajo, en situación de pobreza y vulnerabilidad, una situación agravada con la pandemia. Y por eso es necesario que el pacto también contemple como eje fundamental programas de empleo estable que contribuyan a la eliminación de la temporalidad.

Pero un aumento en la calidad del empleo tiene que ir acompañado de un plan de reindustralización y producción en el territorio, porque si algo se ha visto con claridad durante esta crisis ha sido la fallida deslocalización.

Más que nunca necesitamos impulsar el comercio de proximidad. Nuestros pequeños y medianos autónomos han sufrido de manera muy profunda esta crisis y es necesario apostar por ellos, como sociedad y desde las instituciones públicas.

No puede ser que nuestra Comunidad siga a la cola en recaudación fiscal. Cada uno debe aportar acorde a sus circunstancias, y por eso hoy es más urgente que nunca abordar la progresividad en el pago de impuestos, quien más tiene más debe pagar.

En conclusión, cualquier pacto que se aborde tendrá que tener encima de la mesa estas medidas, que responden a consensos sociales a los que no debemos renunciar, es hora de luchar por “un mundo dónde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”.