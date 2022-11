El otro gran problema tanto de la Atención Primaria como Especializada es la gestión. Sus centros asistenciales gozan de una alta complejidad. Son los servicios públicos que más recursos presupuestarios, humanos y medios tecnológicos ponen en juego con un marco administrativo muy rígido. Tanto a nivel de los servicios centrales orientados a la planificación como en la gestión de hospitales y centros de salud se requieren profesionales acreditados que garanticen una toma de decisiones eficientes y permitan abordar con garantías de éxito la complejidad de servicios esenciales y altamente valorados por la población. No es de recibo que la oferta de especialistas y otros profesionales sanitarios para el conjunto del sistema sanitario no esté garantizada. Un especialista, en algunos casos, tarda en formarse de 10 a 12 años. Las decisiones de planificación tienen que ir por delante, y no pueden responder en ningún caso a la presión de grupos corporativos con intereses ajenos al interés general. El otro factor determinante de gestión sanitaria es la toma de decisiones y su evaluación. Tanto la Atención Primaria como la Especializada son en estos momentos una prolongación del actual sistema administrativo a pesar de que la gestión de estos centros no tiene nada que ver con el cariz de la Administración. Se requiere un nuevo marco, y en cualquier caso un Órgano de Gobierno constituido por profesionales multidisciplinares responsable y retribuidos que evalúe de forma continua la gestión y permita la designación y destitución de los equipos directivos sobre una base de acreditación técnica.