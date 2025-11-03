6 Comments

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, pide aclarar las circunstancias del expediente administrativo relacionado con el torneo internacional de baloncesto femenino celebrado en el pabellón Pedro Delgado en julio de 2024.

Martín explicó que, según la documentación a la que ha tenido acceso el grupo socialista, la Federación Española de Baloncesto presentó el pasado verano una reclamación patrimonial al Ayuntamiento por valor de 133.100 euros, al considerar que asumió gastos del evento que no fueron finalmente abonados. “Queremos que se aclaren todos los detalles y que se explique de forma transparente cómo se ha gestionado este evento y cuál es la situación actual del expediente”, señaló la portavoz socialista.

Según el PSOE, la Federación se encargó de sufragar los principales gastos de organización y, tras no recibir el pago comprometido, optó por iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial. El Ayuntamiento deberá ahora remitir la documentación al Consejo Consultivo de Castilla y León antes de que se determine la resolución definitiva.

El grupo socialista pide explicaciones de por qué no se formalizó el contrato correspondiente antes de la celebración del evento, pese a existir una modificación presupuestaria previa para financiarlo.

Medidas de control y transparencia

Martín anunció que el grupo socialista propondrá la creación de un protocolo municipal que establezca mecanismos de control y supervisión en la tramitación de convenios y contratos con terceros. “No se trata de señalar a nadie, sino de garantizar que los procedimientos se desarrollen conforme a la ley y evitar situaciones que puedan generar perjuicios económicos o de imagen a la ciudad”, explicó.

La portavoz insistió en que el objetivo de su grupo es “proteger los intereses municipales y preservar la credibilidad institucional de Segovia”, apelando a la colaboración de todos los grupos políticos.