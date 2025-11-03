6 Comments

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, pide aclarar las circunstancias del expediente administrativo relacionado con el torneo internacional de baloncesto femenino celebrado en el pabellón Pedro Delgado en julio de 2024.
Martín explicó que, según la documentación a la que ha tenido acceso el grupo socialista, la Federación Española de Baloncesto presentó el pasado verano una reclamación patrimonial al Ayuntamiento por valor de 133.100 euros, al considerar que asumió gastos del evento que no fueron finalmente abonados. “Queremos que se aclaren todos los detalles y que se explique de forma transparente cómo se ha gestionado este evento y cuál es la situación actual del expediente”, señaló la portavoz socialista.
Según el PSOE, la Federación se encargó de sufragar los principales gastos de organización y, tras no recibir el pago comprometido, optó por iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial. El Ayuntamiento deberá ahora remitir la documentación al Consejo Consultivo de Castilla y León antes de que se determine la resolución definitiva.
El grupo socialista pide explicaciones de por qué no se formalizó el contrato correspondiente antes de la celebración del evento, pese a existir una modificación presupuestaria previa para financiarlo.
Medidas de control y transparencia
Martín anunció que el grupo socialista propondrá la creación de un protocolo municipal que establezca mecanismos de control y supervisión en la tramitación de convenios y contratos con terceros. “No se trata de señalar a nadie, sino de garantizar que los procedimientos se desarrollen conforme a la ley y evitar situaciones que puedan generar perjuicios económicos o de imagen a la ciudad”, explicó.
La portavoz insistió en que el objetivo de su grupo es “proteger los intereses municipales y preservar la credibilidad institucional de Segovia”, apelando a la colaboración de todos los grupos políticos.
3 noviembre, 2025
Alguna vez esta persona hará alguna propuesta que genere valor a la ciudad? Que desastre el PSOE
3 noviembre, 2025
Yo lo veo de otra manera, no hemos tirado 135.000 euros, que siguen siendo de los segovianos…que pagué la Federación que les Dinos cobijo en Segovia y que pagamos con dinero de los segovianos y de todos los españoles, para mi buena gestión del PP de Maza, los que lo hicieron mal fueron los de la federación que vinieran a jugar sin firmas contrato
3 noviembre, 2025
El trabajo de esta señora es impedir que Segovia avance. Da igual lo que se haga, siempre le parecerá mal. Daos cuenta votantes socialistas que con Clara Martín, Segovia no crece.
3 noviembre, 2025
Para un vez que se sigue el criterio del interventor también nos quejamos.
3 noviembre, 2025
Clara Martín está en la ejecutiva nacional del psoe, partido que gobierno España, gobierno del cual depende la Federación Española de Baloncesto, lo que quier decir que Clara Martín está dependiendo los intereses de su jefe Pedro Sánchez, en vez de los de todos los Segovianos
3 noviembre, 2025
Queremos el expediente del traslado de la base mixta a córdoba..que se sepa como NO SE HIZO NADA DESDE EL PSOE SEGOVIANO PARA IMPEDIRLO..eso queremos saber..de el CAT y sus propuestas fantasma desde centro de artes, escuela de danza,escuela de FP inesistentes hablamos otro dia.