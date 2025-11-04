El Ayuntamiento de Segovia, a través del área de Sostenibilidad Ambiental, ha instalado cuatro nuevas papeleras de gran capacidad en el eje que une la Catedral y el Alcázar, una de las zonas más transitadas de la ciudad. La medida busca reforzar la limpieza y el mantenimiento de las calles en este recorrido emblemático, por el que pasan a diario miles de visitantes y donde, debido a la alta afluencia, se acumulan a diario más residuos.
Esta actuación forma parte de un plan para la mejora de la limpieza en la ciudad y, en este caso, el mantenimiento de los espacios por los que transitan más visitantes en las mejores condiciones. La instalación de nuevas papeleras continuará en otros puntos de la ciudad en las próximas semanas.
4 noviembre, 2025
Seguro que hasta en esto habrá quien se queje de que son pocas papeleras, o que son muchas, o que son pequeñas, o que por qué ahí y no allá. Y serán los mismos que después no las usen nunca y ensucian el suelo de su propia ciudad. Esto es Segovia y aquí se critica otra (vez).
4 noviembre, 2025
Yo no voy a criticar las papeleras, que además me parecen bonitas. Pero creo que alguien del Ayuntamiento debería explicar porqué siguen los cables de Daoiz sin soterrar. Da vergüenza ajena pasear por allí.
5 noviembre, 2025
Ya ni ponen el costo de las papeleras, vaya a ser que la gente critique que puedan costar lo mismo que una bandera. Por suerte, siempre hay alguien enalteciendo su sumisión ante la ineptitud y corrupción política