El Ayuntamiento de Segovia, a través del área de Sostenibilidad Ambiental, ha instalado cuatro nuevas papeleras de gran capacidad en el eje que une la Catedral y el Alcázar, una de las zonas más transitadas de la ciudad. La medida busca reforzar la limpieza y el mantenimiento de las calles en este recorrido emblemático, por el que pasan a diario miles de visitantes y donde, debido a la alta afluencia, se acumulan a diario más residuos.

Esta actuación forma parte de un plan para la mejora de la limpieza en la ciudad y, en este caso, el mantenimiento de los espacios por los que transitan más visitantes en las mejores condiciones. La instalación de nuevas papeleras continuará en otros puntos de la ciudad en las próximas semanas.