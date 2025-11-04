4 Comments

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia, Jesús Garrido, ha aclarado este lunes que el expediente administrativo del torneo internacional de baloncesto femenino celebrado en julio de 2024 “no supone ningún conflicto ni irregularidad”, y que el pago a la Federación Española de Baloncesto “se resolverá en las próximas semanas dentro del procedimiento legal correspondiente”.

Garrido explicó que el evento, que reunió a las selecciones de España, Canadá y Australia, fue una oportunidad “única e irrepetible para situar a Segovia en el mapa deportivo internacional”. Recordó que el Ayuntamiento aceptó la propuesta de la Federación el 1 de febrero de 2024 y que, desde el primer momento, todos los grupos políticos fueron informados del coste —135.000 euros IVA incluido— y de los trámites presupuestarios necesarios para hacerlo posible. “La propuesta se trasladó a todos los portavoces y grupos políticos, que conocían perfectamente las cifras, los plazos y el impacto económico positivo que tendría para Segovia”, aseguró el concejal.

El edil detalló que la reclamación patrimonial presentada por la Federación Española de Baloncesto responde a una discrepancia técnica entre departamentos municipales sobre la forma de formalizar el contrato —si debía tramitarse como patrocinio o como subvención pública—, lo que retrasó su firma, pero “no implica en ningún caso perjuicio ni gasto adicional para el Ayuntamiento”.

“En ningún momento se ha reclamado ningún daño ni intereses, únicamente el importe acordado”, subrayó Garrido, quien insistió en que el expediente sigue su curso con normalidad y que la partida presupuestaria está ya consignada desde principios de año. El concejal reiteró que “la relación con la Federación Española de Baloncesto es excelente”, y recordó que recientemente ambas entidades han colaborado en otros eventos, como el torneo 3×3 autonómico, con nuevos proyectos en preparación.

“El PSOE intenta generar ruido donde no lo hay”

Garrido lamentó las declaraciones de la portavoz socialista, Clara Martín, que días atrás pidió explicaciones sobre el expediente. “Llevan años actuando igual: generando ruido, buscando polémica y tratando de embarrar asuntos que no lo son”, afirmó el concejal. A su juicio, el PSOE pretende “tapar su propia falta de gestión durante el mandato anterior”, recordando que el actual Gobierno municipal tuvo que resolver “una reclamación heredada por valor de más de un millón de euros del gimnasio Forus”.

“Nosotros no jugamos con el dinero público: lo gestionamos con rigor y transparencia, y los técnicos están haciendo su trabajo para que el pago se realice correctamente y dentro de la ley”, añadió Garrido.

Impacto para la ciudad

El concejal destacó además el impacto económico y de imagen que el torneo dejó en la ciudad. “Solo en alojamientos y servicios generó un retorno cercano a los 200.000 euros, además de la promoción que supuso para Segovia a nivel nacional e internacional”, señaló.

Garrido concluyó que el procedimiento “se resolverá con total normalidad y sin coste adicional para las arcas municipales”, reiterando que el evento “fue un éxito organizativo y de promoción deportiva” y que “la Federación nunca ha expresado queja alguna por la gestión municipal”.