4 Comments

La campaña de la Tarjeta Impulsa Comercio Segovia, que comenzó el pasado 31 de octubre, está obteniendo una excelente acogida en el conjunto de la ciudadanía segoviana. De las 11.860 tarjetas disponibles, el primer día se adquirieron el 13,4% de las tarjetas físicas y el 82% de las tarjetas virtuales, lo que supone un éxito de convocatoria.

La campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento de Segovia y gestionada por la Cámara de Comercio consiste en la compra por parte de la persona usuaria de una tarjeta por valor de 25 euros, recibiendo a cambio una tarjeta monedero (física o virtual) cargada con 50 euros para gastar en los comercios adheridos. Una acción que permite que la ciudadanía pueda multiplicar su capacidad de compra en los comercios locales, favoreciendo el consumo de proximidad y apoyando al tejido empresarial segoviano.

El periodo de adhesión para comercios ya se encuentra cerrado, contando la campaña con el 30% de establecimientos adheridos según las bases de la convocatoria, en los que se podrán utilizar las tarjetas del 10 de noviembre al 7 de diciembre (ambos inclusive).

Hasta el próximo 7 de noviembre sigue el periodo de exclusividad de venta de tarjetas físicas para las personas mayores de 65 años, a partir de este día se pondrán a la venta.

500 tarjetas físicas más, siempre que haya disponibilidad, sin restricción de edad, para que cualquier persona empadronada en el municipio de Segovia y mayor de 18 años pueda adquirirlas de forma presencial en la Cámara de Comercio de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30 horas.

Desde la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Segovia se valora muy positivamente el ritmo de participación y adhesión a esta iniciativa pensada para impulsar un sector estratégico como el comercio en la economía local.

Para más información los ciudadanos pueden ponerse en contacto de manera gratuita en el 900 732 855 y podrán encontrar toda la información y comprar sus tarjetas virtuales en https://impulsacomerciosegovia.es.