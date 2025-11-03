5 Comments

La Policía Local de Segovia investiga las circunstancias en las que una niña de dos años y medio fue encontrada sola, descalza y con ropa ligera, en la madrugada del pasado sábado en las inmediaciones del instituto Andrés Laguna.

Según fuentes policiales, los hechos ocurrieron alrededor de las tres de la mañana, cuando varias personas alertaron de la presencia de una menor en la zona. Una patrulla de la Policía Local se desplazó hasta el lugar, donde localizó a la niña y la trasladó de inmediato al Hospital General de Segovia para su valoración médica.

Tiempo después, la madre de la menor, de origen extranjero, se puso en contacto con los servicios de emergencia al percatarse de la desaparición de su hija. Agentes policiales la localizaron y la acompañaron también al centro hospitalario, donde fue interrogada sobre lo sucedido.

La mujer manifestó que había salido unos minutos para entregar unas llaves a una vecina, versión que, según las mismas fuentes, no resulta del todo coherente dada la hora en la que ocurrieron los hechos.

La investigación continúa abierta y apunta a que la niña habría sido dejada sola en el domicilio, mientras la madre podría haberse ausentado del hogar durante un periodo prolongado. El caso ha sido puesto en conocimiento de la autoridad judicial y de los servicios sociales competentes.