8 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, anunció el pasado jueves que el Ayuntamiento continúa con el proceso de regularización de las viviendas municipales de carácter social, en aplicación del nuevo reglamento aprobado el pasado 26 de febrero, que establece la revisión anual de las rentas y contratos para adaptar los alquileres a la situación socioeconómica real de las familias beneficiarias.

Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, Mazarías explicó que se ha aprobado la revisión de la renta de tres viviendas sociales, entre ellas una cuyo inquilino carecía de contrato desde 2020 y que no había abonado el alquiler durante ese periodo. La Junta de Gobierno ha fijado ahora una renta mensual de 100 euros, frente a los 79 euros anteriores.

“Nos hemos encontrado viviendas sin contrato, sin intervención social y sin pagar el alquiler durante años”, subrayó el alcalde, que calificó la situación heredada como “caótica” y señaló que el objetivo del actual equipo de gobierno es poner orden.

65% de viviendas revisadas

El Ayuntamiento dispone de 104 viviendas sociales, de las cuales 66 ya han sido revisadas desde la entrada en vigor del reglamento, lo que supone cerca del 65% del parque total. Según Mazarías, estas revisiones están permitiendo garantizar la equidad entre los beneficiarios y asegurar que las rentas “se ajusten a la realidad de cada familia”.

“Estamos regularizando la situación amparados en un reglamento aprobado con el apoyo de todos los grupos municipales y la abstención de Podemos”, recordó el alcalde, quien añadió que las revisiones se realizan anualmente “para adaptar los alquileres a la evolución de la situación social y económica de cada hogar”.

En los otros dos casos revisados esta semana, las rentas han pasado de 142 a 183,58 euros y de 78 a 100 euros, respectivamente. “Si los precios aumentan es porque la situación de estas familias ha mejorado; si se reducen, es que su situación ha empeorado, y eso sí debe preocuparnos”, apuntó el regidor.

Críticas al descontrol anterior

Mazarías atribuyó el desorden detectado en la gestión de las viviendas sociales a los anteriores gobiernos municipales. “Esto es la forma en que actuaron los gobiernos socialistas con apoyo de Izquierda Unida durante los últimos años: absoluto descontrol en la cesión, adjudicación y cobro de los alquileres”, afirmó.

El alcalde denunció que se concedían viviendas “sin expediente, sin control y sin intervención social”, y que en muchos casos no se reclamaban los impagos. “Había familias que disfrutaban de una vivienda social sin pagar nada, mientras otras, en idénticas condiciones, sí lo hacían. Era una situación injusta y sin garantías jurídicas”, sostuvo.

El regidor insistió en que el nuevo modelo municipal “asegura una gestión justa, transparente y homogénea” para todas las familias en situación de vulnerabilidad.