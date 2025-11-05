5 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, y el Consejero delegado de la Sociedad pública de Infraesructuras y Medio Ambiente (Somacyl), José Manuel Jiménez, han rubricado el convenio para la cesión de la parcela municipal ubicada en el barrio de San Lorenzo para la construcción de 16 viviendas protegidas para jóvenes.

El acuerdo obliga al Ayuntamiento a la cesión gratuita de la finca y a bonificar a la sociedad promotora del 50 por ciento del impuesto de construcción (ICIO), mientras que Somacyl asume todo el proceso de construcción en calidad de promotor, con la redacción de los correspondientes proyectos básico y de ejecución, la construcción de las viviendas y la solicitud de licencias de primer uso.

Por otra parte, será el Ayuntamiento el encargado de desarrollar el proceso de selección de los adjudicatarios de las viviendas, mientras que Somacyl se encargará de gestionar las operaciones de compraventa de las mismas viviendas con los adjudicatarios seleccionados previamente por el Ayuntamiento.

El acuerdo de colaboración institucional se enmarca dentro de las actuaciones de política activa en materia de vivienda previstas en la ciudad de Segovia, que actualmente prevén la construcción de 417 viviendas con algún tipo de protección en Segovia.

Vivienda pública

En este sentido, en este momento están en construcción 93 viviendas colaborativas en el barrio de Ciudad y Tierra sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento y con una aportación de 7,6 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León, a través de Somacyl, además de una subvención europea cercana a los 4,7 millones de euros, procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

Paralelamente, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León ya están trabajando en el Plan Regional de Ámbito Territorial del sector de Las Lastras, donde está prevista la construcción de 260 nuevas viviendas, más de 200 de ellas con algún tipo de protección. También se levantarán 48 viviendas en el solar del antiguo parque de bomberos y los terrenos de su entorno.