5 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, y el Consejero delegado de la Sociedad pública de Infraesructuras y Medio Ambiente (Somacyl), José Manuel Jiménez, han rubricado el convenio para la cesión de la parcela municipal ubicada en el barrio de San Lorenzo para la construcción de 16 viviendas protegidas para jóvenes.
El acuerdo obliga al Ayuntamiento a la cesión gratuita de la finca y a bonificar a la sociedad promotora del 50 por ciento del impuesto de construcción (ICIO), mientras que Somacyl asume todo el proceso de construcción en calidad de promotor, con la redacción de los correspondientes proyectos básico y de ejecución, la construcción de las viviendas y la solicitud de licencias de primer uso.
Por otra parte, será el Ayuntamiento el encargado de desarrollar el proceso de selección de los adjudicatarios de las viviendas, mientras que Somacyl se encargará de gestionar las operaciones de compraventa de las mismas viviendas con los adjudicatarios seleccionados previamente por el Ayuntamiento.
El acuerdo de colaboración institucional se enmarca dentro de las actuaciones de política activa en materia de vivienda previstas en la ciudad de Segovia, que actualmente prevén la construcción de 417 viviendas con algún tipo de protección en Segovia.
Vivienda pública
En este sentido, en este momento están en construcción 93 viviendas colaborativas en el barrio de Ciudad y Tierra sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento y con una aportación de 7,6 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León, a través de Somacyl, además de una subvención europea cercana a los 4,7 millones de euros, procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
Paralelamente, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León ya están trabajando en el Plan Regional de Ámbito Territorial del sector de Las Lastras, donde está prevista la construcción de 260 nuevas viviendas, más de 200 de ellas con algún tipo de protección. También se levantarán 48 viviendas en el solar del antiguo parque de bomberos y los terrenos de su entorno.
5 noviembre, 2025
Bueno los nietos de mis nietos lo verán, supongo.
Menos da una piedra.
5 noviembre, 2025
Regalamos el solar para que una empresa construya y venda las viviendas, dentro de unos años las descalifican y las venden como libres. Buen negocio para algunos.
5 noviembre, 2025
Lo que no se empieza, no se acaba.
Se estan dando muchos pasos, muchas gestiones. Lo que no se habia ni tan siquiera iniciado en los mas de 20 años anteriores.
La sociedad SOMACYL, no es una empresa privada, es publica gestion de la Junta de Castilla y Leon.
No estaria de mas algun comentario favorable cuando algo se hace bien para que se animen a seguir
5 noviembre, 2025
Peroooo D. Andrés: Es que nadie confía ya en ese tramposo cuentacuentos de calles amarillas, alegres y llenas de comercios… lo suyo es puro TEATRO. Si las viviendas se construyen, sería dentro de 30 años…(velocidad PP-Junta = Segovia IV, por ejemplo) lo que corre prisa ahora es el titular… elecciones Junta CyL + un alcalde que los suyos le están pidiendo ya que se vaya por “motivos personales” para no perder alcaldía en menos de año y medio (te lo digo ya… van a poner Horcajo como alcalde antes de mayo 2027… no tienen otro remedio los pperros con el fracaso del Advenedizo Colocado a dedo!)
5 noviembre, 2025
Glenn. Sabes que te tengo mucho cariño, que te aprecio. Pero olvida ya esa inquina que te corroe y te hace ser una persona infeliz.
Eres una persona valida, usa tu preparación y conocimiento, para aportar a esta ciudad que tanto quieres. “me consta” y ser feliz