Decenas de personas se concentraron este domingo en la Plaza Mayor de Pinarejos bajo el lema “Réquiem por Pinarejos”, convocadas por la Plataforma Ciudadana de Pinarejos y la Comarca Oeste para mostrar su rechazo al proyecto de instalación de una planta de biometano en el entorno del municipio.

Los asistentes acudieron vestidos de negro y portando pancartas en las que mostraban su oposición al proyecto. Durante el acto, que se desarrolló con normalidad, se leyeron manifiestos y testimonios de vecinos, además de iniciarse una recogida de firmas.

Desde la organización se calificó la jornada como “un éxito”, destacando que el objetivo era “concienciar sobre los riesgos medioambientales, sociales y económicos que puede conllevar este tipo de instalaciones, especialmente cuando se proyectan sin diálogo ni transparencia”.

La plataforma aseguró que continuará “movilizándose para exigir alternativas sostenibles y respetuosas con el territorio”.

Más allá del tono reivindicativo del acto, el debate sobre las plantas de biometano sigue abierto en la provincia. Este tipo de instalaciones, impulsadas en muchos casos como parte de la transición energética hacia fuentes renovables, cuentan también con el respaldo de sectores que consideran que aprovechar los residuos agroganaderos para generar energía limpia es una opción viable y necesaria, especialmente en zonas rurales con actividad agrícola e industrial.

El reto, según coinciden distintas fuentes, pasa por encontrar el equilibrio entre desarrollo energético y respeto medioambiental, garantizando que los proyectos se ajusten a la normativa y que los municipios dispongan de información suficiente antes de su puesta en marcha.