El Festival Internacional Paladio Arte celebra este mes de noviembre su XVI edición, consolidándose como una de las citas culturales más relevantes en el ámbito del teatro inclusivo y las artes escénicas contemporáneas. Organizado por Paladio Arte, entidad segoviana declarada de utilidad pública y pionera en la integración artística de personas con diversidad, el certamen ofrecerá funciones del 21 al 23 y el 29 de noviembre en La Cárcel, Centro de Creación (Sala Julio Michel) y la Sala Teatro Paladio.

El festival apuesta, un año más, por la accesibilidad universal, con espectáculos que contarán con audiodescripción, subtitulado, bucle magnético, sonido amplificado y adaptaciones para movilidad reducida, entre otras medidas.

Programación y estrenos

El programa incluye cuatro grandes citas escénicas y un taller profesional de danza y movimiento. La inauguración, el 21 de noviembre, ofrecerá una doble función con las obras Así somos —una creación colectiva de danza sobre la búsqueda interior— y Des-esperando a Cronos, de la compañía Contando Hormigas, que propone un viaje teatral entre el pasado, el presente y el futuro.

El 22 de noviembre, el actor David Andrés García presentará su comedia Las normas de la risa, y el 23 de noviembre, la veterana compañía de la ONCE, La Luciérnaga, subirá al escenario El Gorgojo, un montaje que reafirma su compromiso con el arte y la inclusión.

Además, el festival ofrecerá el taller “Cuerpos creativos”, dirigido por Geomara Sánchez junto a bailarines de la compañía Así Somos, el 21 de noviembre en la Sala Ex.Presa 2.

Público infantil

La Sala Teatro Paladio acogerá las funciones familiares del festival. El 22 de noviembre, la compañía A la Sombrita representará Los títeres de Caperucita Roja, una versión contemporánea del clásico cuento, mientras que el 29 de noviembre, Teatro Arbolé pondrá en escena Edelmiro II y el dragón Gutiérrez, con dos pases (12:30 y 18:00 horas).

Las entradas anticipadas tienen un precio de 10 euros y podrán adquirirse en la web www.paladioarte.org/xvi-festival-paladio, mientras que en taquilla costarán 12 euros.