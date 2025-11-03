El segoviano de 11 años Hugo García arrasa en el FIP Promises de París

El joven jugador segoviano Hugo García, de 11 años, ha logrado este fin de semana uno de los títulos más importantes de su todavía corta carrera deportiva al proclamarse campeón del FIP Promises WME Sports de París Sub-12, un torneo internacional del calendario oficial de la Federación Internacional de Pádel (FIP), disputado en la localidad francesa de Lesigny.

Hugo formó pareja con el valenciano Cristian Blanco, con quien completó un torneo sobresaliente, superando rondas muy exigentes desde el inicio hasta alzarse con el título. Ambos mostraron una gran compenetración sobre la pista y una notable madurez competitiva, imponiéndose a rivales de alto nivel y adaptándose con solvencia al juego internacional.

El camino hacia el título no fue sencillo. La pareja García–Blanco superó las primeras rondas con autoridad y protagonizó en cuartos de final un partido antológico frente a Tello Buitrón y Paul Rolandi, que se resolvió con victoria por 5-7, 6-4 y 10-7 en el super tie-break.

Ya es semifinales se llevaron el encuentro por 6-2 y 6-3 frente a los portugueses Xavier Ré y Salvaldor Condeso, habituales en el circuito y cabezas de serie número uno. En la gran final, derrotaron a los belgas Gilles De Peuter y Nicolas Van Brempt, por 6-2 y 6-4, en un encuentro de gran intensidad y nivel técnico, que sirvió como broche de oro a una semana inolvidable.

Durante el torneo, el segoviano contó en el banquillo con el apoyo y dirección técnica de su padre y entrenador, Iván García, responsable del club Padelzone 2.0 de Valverde del Majano, y en la final con el acompañamiento de Antonio Blanco, padre de Cristian.

“Ha sido un torneo muy completo y con partidos muy duros, pero Hugo ha sabido mantener la calma en los momentos clave y competir con una cabeza que sorprende para su edad”, explicó Iván García al término del torneo. “Estoy muy orgulloso del trabajo que está haciendo, no solo por los resultados, sino por la manera en que vive este deporte. En París ha vuelto a demostrar que puede competir con los mejores”, añadió.

Además, el torneo pudo seguirse en directo gracias a la retransmisión de Padel Mag Tv, lo que permitió que numerosos aficionados segovianos vivieran el triunfo desde casa. Iván también quiso agradecer a la organización y a los patrocinadores su labor: “Agradecemos a FIP Promises, Insiste Court y Sperty Pádel por el esfuerzo que hacen para que los niños puedan competir en entornos tan profesionales y bien organizados”.

Con este nuevo título, Hugo García, que ya fue campeón de España en 2024, amplía su palmarés y continúa consolidándose como una de las jóvenes promesas más destacadas del pádel español. El jugador, patrocinado por Head, entrena diariamente en las instalaciones de Padelzone 2.0, donde ya prepara su participación en el Máster Final de Menores, que se celebrará a finales de noviembre junto a su compañero habitual de esta temporada, el catalán Erik Caballero.

8ª Campeonato Brualdis

El éxito de Hugo coincide con un mes muy especial para Padelzone 2.0, que celebrará del 28 al 30 de noviembre su 8º Campeonato Brualdis, en el marco del 4º aniversario del club. El torneo, reunirá a jugadores masculinos y femeninos en las categorías Oro, Plata y Bronce, con premios en metálico, material deportivo y sorteos especiales para los participantes. El evento, ya consolidado en el calendario segoviano, contará con un gran ambiente festivo y con el apoyo de firmas colaboradoras como Brualdis, Head, Coca-Cola, Amstel o El Decantador de Vinos, entre otras.

La expectación es máxima: más de 100 parejas ya se han inscrito y las plazas están a punto de completarse. Las inscripciones pueden realizarse a través del siguiente enlace: https://vola.plus/torneo/8-torneo-brualdis-4-aniversario-padelzone-20-13836.