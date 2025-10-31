free web stats

Herido un motorista tras chocar con un corzo en Cuéllar

Un motorista de 47 años resultó herido este miércoles tras colisionar con un corzo mientras circulaba por la carretera de El Henar (SGV-2041), en el kilómetro 4, dentro del término municipal de Cuéllar.

El accidente se produjo a las 11:20 horas, momento en que una persona alertó al Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León del siniestro entre la motocicleta y el animal.

El centro coordinador dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia, a la Policía Local de Cuéllar y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizó una unidad enfermerizada de emergencias hasta el lugar.

El motorista, tras ser atendido por el personal sanitario, fue trasladado en ambulancia al Hospital Clínico Universitario de Valladolid para su valoración médica.

