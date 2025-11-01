Puesta de largo de la nueva bodega de Ossian en Nieva

Puesta de largo el pasado miércoles de la nueva bodega de Ossian, el proyecto vitivinícola de Alma Carraovejas en Nieva, que terminaba sus obras el pasado mes de julio. Más de un centenar de personas del mundo del vino —entre profesionales, prensa y amigos de la casa— se reunieron para vivir una jornada muy especial y descubrir de primera mano las nuevas instalaciones y el legado único que tiene Ossian en forma de viñedo centenario.

El edificio de recepción de uva se transformó para la ocasión en un salón de actos que acogió una cata histórica de 18 referencias de Ossian; desde el 2024, añada que saldrá al mercado en el 2026, hasta el 2009. Dirigida por Pedro Ruiz, junto a Almudena Calvo y Javier Blasco, directores técnicos de la bodega, esta cata vertical con más de 1.600 copas organizadas en 14 mesas permitió recorrer la evolución de la bodega. Fue un acto muy especial, que incluyó algunas sorpresas y que sirvió de reconocimiento al trabajo del equipo técnico y vitícola durante estos años. El evento culminó con un cóctel elaborado por el Restaurante Ambivium, con una estrella Michelin y perteneciente a Alma Carraovejas, acompañado por productos y alimentos de Segovia como homenaje al origen y el territorio sobre el que se asienta la bodega. El acto estuvo amenizado por la música tradicional del grupo Mayalde, que puso ritmo y autenticidad a un día que unió vino, tierra y amistad.