La falta de pegada condena al empate a la Segoviana ante el Burgos (0-0)

Posted By on 2, Nov, 2025

Decepcionante empate ante el Burgos de la Gimnástica Segoviana, en un partido sin embargo electrizante en el que los locales merecieron la victoria. Pero esta vez la presión alta y el dominio del juego no cuajó en goles, desperdiciando de paso una ocasión de oro para liderar la tabla, a tenor de la derrota del Fabril ante el Ourense y el empate del Oviedo. Resultados que dejan una apiñada parte alta de la tabla, con 7 equipos a separados por tres puntos.

Author: Redacción

