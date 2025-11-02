La falta de pegada condena al empate a la Segoviana ante el Burgos (0-0)

Decepcionante empate ante el Burgos de la Gimnástica Segoviana, en un partido sin embargo electrizante en el que los locales merecieron la victoria. Pero esta vez la presión alta y el dominio del juego no cuajó en goles, desperdiciando de paso una ocasión de oro para liderar la tabla, a tenor de la derrota del Fabril ante el Ourense y el empate del Oviedo. Resultados que dejan una apiñada parte alta de la tabla, con 7 equipos a separados por tres puntos.