El Ayuntamiento incorpora 18 nuevos auxiliares administrativos

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha presidido esta mañana el acto de toma de posesión de 18 nuevos empleados municipales, 17 mujeres y un hombre, que se incorporan al Ayuntamiento tras superar el correspondiente proceso selectivo. Los nuevos auxiliares administrativos se distribuirán entre distintas áreas con el objetivo de reforzar la estructura municipal y mejorar la atención y los servicios que se prestan a la ciudadanía.

En concreto, cuatro de los nuevos trabajadores se incorporan al área de Tesorería y Gestión Tributaria; tres al departamento de Obras, Servicios e Infraestructuras; y otros tres al área de Urbanismo. Además, tres empleados reforzarán el Registro General y Estadística, mientras que el resto se destinarán a las áreas de Contratación, Personal y Organización, Servicios Sociales, Tráfico, Transportes y Movilidad y Patrimonio Histórico.

Durante el acto, el alcalde ha felicitado a los nuevos empleados por haber superado el proceso selectivo, destacando su compromiso con el servicio público y su dedicación a la ciudad de Segovia. Asimismo, ha subrayado que su llegada supone un importante impulso para la estructura municipal, al sumar personas preparadas y con una sólida vocación de servicio, cuyo trabajo será fundamental para que el Ayuntamiento continúe avanzando hacia una administración más eficiente, moderna y cercana a la ciudadanía.

El regidor segoviano ha reiterado el interés del equipo de gobierno por continuar fortaleciendo los recursos humanos y técnicos del Ayuntamiento, con el fin de ofrecer una gestión pública moderna, ágil y de calidad, capaz de responder de forma eficaz a las necesidades de los vecinos y vecinas de Segovia. Al acto han asistido el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Alejandro González-Salamanca, el responsable de Obras, Servicios e Infraestructuras, José Luis Horcajo, la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez, la concejala de Turismo, Innovación y Digitalización, May Escobar y la concejala de Personal, María Carpio, además del responsable del área de Seguridad Ciudadana, César Martín.