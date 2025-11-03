free web stats

El Ayuntamiento incorpora 18 nuevos auxiliares administrativos

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha presidido esta mañana el acto de toma de posesión de 18 nuevos empleados municipales, 17 mujeres y un hombre, que se incorporan al Ayuntamiento tras superar el correspondiente proceso selectivo. Los nuevos auxiliares administrativos se distribuirán entre distintas áreas con el objetivo de reforzar la estructura municipal y mejorar la atención y los servicios que se prestan a la ciudadanía.

En concreto, cuatro de los nuevos trabajadores se incorporan al área de Tesorería y Gestión Tributaria; tres al departamento de Obras, Servicios e Infraestructuras; y otros tres al área de Urbanismo. Además, tres empleados reforzarán el Registro General y Estadística, mientras que el resto se destinarán a las áreas de Contratación, Personal y Organización, Servicios Sociales, Tráfico, Transportes y Movilidad y Patrimonio Histórico.

Durante el acto, el alcalde ha felicitado a los nuevos empleados por haber superado el proceso selectivo, destacando su compromiso con el servicio público y su dedicación a la ciudad de Segovia. Asimismo, ha subrayado que su llegada supone un importante impulso para la estructura municipal, al sumar personas preparadas y con una sólida vocación de servicio, cuyo trabajo será fundamental para que el Ayuntamiento continúe avanzando hacia una administración más eficiente, moderna y cercana a la ciudadanía.

El regidor segoviano ha reiterado el interés del equipo de gobierno por continuar fortaleciendo los recursos humanos y técnicos del Ayuntamiento, con el fin de ofrecer una gestión pública moderna, ágil y de calidad, capaz de responder de forma eficaz a las necesidades de los vecinos y vecinas de Segovia. Al acto han asistido el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Alejandro González-Salamanca, el responsable de Obras, Servicios e Infraestructuras, José Luis Horcajo, la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez, la concejala de Turismo, Innovación y Digitalización, May Escobar y la concejala de Personal, María Carpio, además del responsable del área de Seguridad Ciudadana, César Martín.

 

