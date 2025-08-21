El Ayuntamiento de Segovia mantiene la presencia de bomberos de Segovia en los incendios que aún persisten en la zona Norte y Oeste de la comunidad, especialmente en León, donde se integran como refuerzo en el operativo de extinción coordinado por la Junta de Castilla y León.

Durante la mañana de este 21 de Agosto han partido hacia el Puesto de Mando Avanzado, en Ponferrada, los miembros del nuevo retén, compuesto por cinco profesionales, que dará el relevo al primer contingente, desplazado al lugar el pasado lunes.

Se mantiene así la respuesta del Ayuntamiento de Segovia a la solicitud realizada por el Centro Coordinador de Emergencias requiriendo la activación de medios y personal de apoyo desde las ciudades de la region, así como su mantenimiento mientras dure la actual situación de emergencia .

El nuevo grupo de profesionales segovianos está compuesto, como ya ocurrió con el primer retén, por bomberos voluntarios en periodo de descanso laboral, por lo que su presencia en tierras leonesas es compatible con el mantenimiento del servicio de bomberos de Segovia en la ciudad y la provincia y garantiza la respuesta eficaz a cualquier eventualidad o emergencia que pudiera surgir en este ámbito.

Los bomberos segovianos desplazados en este Segundo contingente permanecerán en aquella zona hasta última hora de la tarde del próximo domingo, cuando está previsto su regreso a Segovia, mientras que el Ayuntamiento no descarta el envío de un relevo si la situación lo requiriese entonces.

El incendio al que se destinan los recursos es, a día de hoy, el más grande de la historia de España y de la provincia de León. En las labores de extinción ya participan servicios de bomberos de otros ayuntamientos de Castilla y León (Soria, Ávila, Valladolid, Salamanca, León, Palencia y Zamora), así como de otras comunidades autónomas (Ayuntamiento de Valencia, Consorcio de Alicante, Bombers de Barcelona, entre otros).