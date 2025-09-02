Licitado el suministro de calefacción para colegios y edificios municipales

El Ayuntamiento de Segovia ha abierto el proceso de licitación para adjudicar el contrato de suministro de gasóleo de calefacción tipo “C” destinado a los colegios y edificios municipales de la ciudad.

El objetivo de este contrato es garantizar un suministro eficiente y adaptado a las necesidades específicas de cada instalación, teniendo en cuenta sus características de uso y horarios de funcionamiento. El suministro se realizará mediante entregas sucesivas, ajustadas a la demanda concreta de cada centro.

El presupuesto base de licitación asciende a 340.000 euros y los interesados en presentar sus ofertas disponen de plazo hasta el día 6 de octubre a las 14.00 horas. La duración inicial del contrato será de dos años a contar desde el día siguiente a su formalización, con posibilidad de prórroga por otros dos años adicionales.

Con esta licitación, el Ayuntamiento continúa avanzando en la optimización de la gestión de los edificios públicos. El anuncio completo de la licitación está disponible en la Plataforma de Contratación del Estado, a través de este enlace.