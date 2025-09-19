Las salas de estudio municipales recuperan su horario habitual

El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Educación y Juventud, retoma los horarios habituales de las salas de estudio municipales coincidiendo con el inicio del curso escolar. A partir del lunes 22 de septiembre, las salas de estudio de San Lorenzo y San José volverán a abrir sus puertas en sus horarios regulares, tras el paréntesis estival.

Ambos espacios suman un total de 168 puestos de estudio —93 en la Sala de San Lorenzo y 75 en la Sala del Centro Cultural de San José— y garantizan la disponibilidad de un espacio adecuado para el estudio todos los días de la semana, tanto en horario de mañana como de tarde.

El horario de apertura al público de la Sala de Estudios del Centro Cultural de San José será de lunes a jueves por la mañana y por la tarde, desde las 8:00 hasta las 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas, los viernes de 8:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

La sala de estudio de San Lorenzo abrirá sus puertas de lunes a sábado, desde las 8:30 hasta las 14:00 horas, y por la tarde de 16:00 a 21:00 horas. Y los domingos de 9:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 horas a 20:00 horas.

Las salas de estudio permanecerán cerradas en las siguientes fechas correspondientes con festivos: 12, 13 y 27 de octubre, 1 de noviembre, 6, 8, 24, 25 y 31 de diciembre.

Estas instalaciones están pensadas para ofrecer un entorno adecuado a estudiantes, opositores y cualquier persona que requiera un espacio tranquilo y adecuado para el estudio.

Con esta medida, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la educación y el apoyo a los estudiantes de la ciudad, ofreciendo recursos accesibles y de calidad para facilitar su preparación académica.