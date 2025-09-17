La Virgen de la Fuencisla en el cupón del próximo miércoles

La Virgen de la Fuencisla, patrona de Segovia, será la protagonista del cupón de la ONCE correspondiente al próximo miércoles, 24 de septiembre.

La Delegación de la ONCE en Segovia, junto con la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Fuencisla, presentará este diseño el jueves 19 de septiembre en la Catedral de Segovia.

El acto servirá para dar a conocer el cupón con la imagen de la patrona, que se pondrá a la venta en los próximos días en los canales habituales de distribución de la ONCE en toda España.