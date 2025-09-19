La Virgen de la Fuencisla protagoniza el cupón de la ONCE

La Virgen de la Fuencisla es la protagonista del cupón de la ONCE del miércoles, 24 de septiembre. Cinco millones de cupones difundirán la imagen de la virgen segoviana.

La ONCE y la Cofradía de Nuestra Señora de la Fuencisla han presentado este cupón en la Catedral de Segovia en el marco del Novenario por la patrona de Segovia, que tiene lugar entre el 19 y el 27 de septiembre en el templo.

En el acto han participado Ángel Miguel Alonso Arranz, vicepresidente del Cabildo y rector del Santuario de la Fuencisla, Julio Borreguero Vírseda, presidente de la Cofradía de Nuestra Señora de la Fuencisla, Claudio Congosto Becerra, director de ONCE Segovia, y Jesús Vidal Chamorro, obispo de Segovia.

Historia

En el reinado de Fernando III el Santo ocurrió el milagro de María del Salto. Una judía llamada Esther fue acusada falsamente de adulterio y condenada por un tribunal de ancianos de la comunidad hebrea a ser despeñada desde las Peñas Grajeras, a las afueras de Segovia. Esther invocó a la Virgen y fue salvada. Días después se bautizó con el nombre de María del Salto.

Este hecho fue recogido por el rey Alfonso X en las Cantigas de Santa María, concretamente en la número 107. Hecho que se encuentra en un precioso Códice en El Escorial y copia del mismo en el Santuario.

Los cristianos pusieron una imagen de la Virgen en una pequeña gruta en el lugar donde cayó. Las gentes bajaban a rezar a esa imagen que la consideraban milagrosa.

Su nombre, Fuencisla, deriva de las palabras latinas fons stillans (fuente que mana), por la enorme cantidad de vetas y fuentecillas que manan de las rocas a las que su Santuario está adosado.

Posteriormente, la pequeña gruta se convirtió en el Santuario de la Virgen de la Fuencisla, el cual fue construido entre los años 1598 y 1613 por Francisco de Mora. Se sitúa en la parte más al norte de la ciudad, extramuros de la misma, en la orilla norte del río Eresma.

Siglos más tarde, en 1802, el Ayuntamiento de Segovia la nombró Patrona de la Comunidad de Ciudad y Tierra y su festividad se celebra el 25 de septiembre.

La imagen es trasladada cada año desde el Santuario hasta la Catedral para la celebración del Novenario.