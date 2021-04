6 Comments

Hace una semana que no aparezco por aquí y ahora vuelvo con la cabeza llena de pensamientos sobre el gran desarrollo industrial que nos espera basado en fábricas relacionadas con el embalaje en cartón. (Si se espera que use la palabra inglesa va listo.) Debe ser un proyecto muy importante que vino la ministra Maroto a presentar el asunto en el mismísimo Ayuntamiento que, al parecer, va a desarrollar urbanísticamente en doce meses lo que no se ha hecho en los últimos 12 años en Prado del Hoyo. Hombre, no ayuda a cargarse de fe que, una semana después, la alcaldesa ya ande por ahí subrayando que la ubicación de las industrias en Prado del Hoyo es sólo una posibilidad y que esto es cosa de la iniciativa privada… Venga: confianza. (No ponga esa cara, caramba).

Mire, las cosas ocurren cuando toca. Por ejemplo, llegó el momento en el que la Gimnástica Segoviana consiguió el cuarto ascenso en su historia —ya le he dicho que eso de estar en la cuarta categoría del fútbol, ascender, y seguir en la cuarta categoría del fútbol me tiene mosqueado) y han estado de gira por las instituciones segovianas. En el Ayuntamiento, la plantilla quiso regalar una camiseta del equipo a Clara Luquero y celoso, el portavoz de la oposición, Pablo Pérez, expresaba en alto que también quería una… La regidora no dudó en marcar las líneas rojas: “Cuando seas alcalde, Pablo”, le dijo con la elástica —siempre quise usar este término— bien apretada en la mano mientras me pareció que el del PP apretaba también las suyas aunque estaban vacías…

Ya le gustaría a la presidenta de la Corporación poder responder con la misma contundencia ante las nuevas acusaciones de contrataciones “troceadas” en el departamento de Cultura. La edil, Gina Aguiar, pese a no ser ya titular de Cultura, vuelve al ojo del huracán y la alcaldesa, amiga de resolver estas situaciones tratando de asumir los menores costes políticos posibles, mantiene aún la defensa firme de su concejala estrella. En los mentideros del Consistorio hay quien apuesta por una dimisión definitiva en sólo unos días y algunos creen que han visto a algún concejal socialista esbozar una sonrisita ante tal posibilidad. Bah, no creo, que todo el mundo sabe que ese grupo municipal es una piña. ¿No?

Con lo que me gusta a mi ver la armonía en círculos políticos. La semana pasada, el diputado popular, Jesús Postigo, logró el aplauso unánime y cerrado, quizá el mayor de su vida política, de todos los miembros de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, después de tomar la palabra para… felicitar por su jubilación a una taquígrafa del Congreso. “Esta usted siempre atento a estos detalles”, decía al segoviano el presidente de la comisión con un tono de cierta sorna y un movimiento de cabeza, casi tan sorprendido como Rosa Canencia, la homenajeada, que no dejó por ello de pulsar su máquina de estenotipia.

Venga, de paseo por la provincia. Primero al alto de Navacerrada, donde han estado juntos los presidentes de Madrid y de Castilla y León para exigir al presidente Sánchez que se rectifique el cierre de las pistas de Navacerrada. De acuerdo, no había nieve, hacía un frío que pelaba y Ayuso está en precampaña, pero ahí queda dicha la exigencia y lanzada la “amenaza” de declarar las pistas Bien de Interés Cultural (BIC) para evitar que se desmantelen. Por su parte, los socialistas se sacuden el muerto y prefieren pasar a exigir a la Junta que haga un plan de recuperación económica para la zona del puerto… ¿Se teme lo mismo que yo? A mi se me ocurre que, al final, nadie va a hacer nada que mantenga allí alguna actividad económica. ¿Qué había pensado usted?

Hala, ahora a el Espinar, que allí Vox ha practicado el extraño juego de “amago con una moción y luego la retiro antes de que se debata”, que debe de ser una nueva forma de hacer política. Bueno, tampoco pasa nada: el texto trataba, entre otras cosas, de devolver los crucifijos a los salones consistoriales. Va a ser cierto que los generadores de grandes ideas se están marchando del país. ¿No?

Peor andan en Casla, donde trataban de recuperar el campo de fútbol y alguien ha arruinado el incipiente césped a base de hacer derrapes y rodadas de coche sobre el terreno. El Ayuntamiento, ya supone usted que nada boyante de dinero, ha tenido que renunciar al proyecto.

Hombre, gentes fuera de la ley. Me viene que ni pintado para reseñar la operación “Otilio” en la que se ha detenido a 19 personas implicadas en una red internacional de distribución de drogas con un método de ocultación de la mercancía en el doble techo de un camión que dicen los polis que es “pionero” en este mundillo. Los periodistas se vieron sorprendidos porque el material incautado se exponía en la Base Mixta (ya, se llama PCMASA, pero es que soy un romántico) y resulta que no era por reivindicar la instalación militar, que lo que ocurre es que en el cuartel de la Guardia Civil no entra un camión de las dimensiones del tráiler que usaban los delincuentes porque todas sus entradas están formadas por arcos. Hala, yo también se hacer sagaces investigaciones.

Lo mismo se pensaba que no iba a hacer referencia a lo de las vacunas y el desordenado proceso que se ha producido a cuenta de la de Astra. Ha habido innumerables llamadas por grupos de edad, anulaciones y nuevas convocatorias, ampliaciones, cambios y recambios de los grupos y hasta se ha recomendado a las mujeres mayores de 64 años que no se vacunaran si sabían o sospechaban que estaban embarazadas… No ayudan mucho a tranquilizar al personal estos chicos, la verdad.

Bueno, tampoco lo hace que el cantante, Miguel Bosé, salga en la tele asegurando al periodista, Jordi Évole que a su madre, Lucía Bosé, que falleció hace trece meses con diagnóstico de covid, en realidad se la supersedó y se la dejó morir en el hospital de Segovia. En la misma entrevista aseguró que en un momento de su vida llegó a consumir dos gramos de cocaína diarios… Dijo también que ya lo había dejado.

Venga, lista de recomendaciones para el tiempo libre: si no es montañero con cierta experiencia, evite el risco de Claveles, en Peñalara (vamos a accidentado por mes en lo que va de año). A cambio le recomiendo un paseo más suave, por ejemplo por el Camino de Bernuy, que Pedro Velasco ya le dijo aquí cual es el bueno, se ponga Google y sus errores como se ponga. Y si quiere otro tipo de experiencia, lo mejor es ir a ver el montaje de Borondo en el Esteban Vicente, que de repente se parece a un museo de arte contemporáneo. No se la pierda.

Esta semana es crucial para ver si en Semana Santa hemos hecho la penitencia de la covid bien o mal y si la curva de la ola sube o baja. Cuídese, por favor, que ya queda poco. (¡!)