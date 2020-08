La república, esa cosa tan moderna

La monarquía no es moderna, dicen los republicanos. En general, el principal argumento contra la monarquía (eméritos a la fuga aparte) es que atenta al sentido igualitario de la sociedad. Lo cual es poco moderno. ¿Cómo es posible que el hijo de tal señor tenga derecho a algo que mi hijo no? Uno de los pocos axiomas sociales incuestionables es precisamente que la ley es igual para todos: la no existencia de privilegios. En consecuencia, la república es moderna por cuánto a priori cualquier hijo de vecino puede aspirar a la jefatura del Estado. Esta resulta ser la principal diferencia entre monarquía y república.

Pero ser cumplidor con los axiomas sociales tiene su precio. ¿Cómo elegir al presidente de la república? Excluidas otras fórmulas castizas como la dictadura (el que tiene el garrote más grueso) o la insaculación (extraer bolitas de un saco y el que saca la roja se la queda) queda la elección por sufragio universal. En otras palabras, y este es el drama de la república, la intermediación de los partidos, o lo que es igual, la politización del Estado. La jefatura del Estado deja de ser causa común y se convierte en un rol de partido.

Ejemplos ¿Qué pasa y si el que gana es uno de Vox, o de Podemos, o de Bildu? ¿Han pensado en eso? Más de uno pensará que es una humorada, que eso no va a pasar. ¿Preguntamos en Francia cuando muertos de miedo hasta los comunistas votan a un pepero como Macron para evitar que el candidato del Front se lleve el gato al agua? ¿Les suena Trump? Los más consideran que el ganador de unas presidenciales sería por defecto alguien del PSOE o del PP, partidos moderados de contrastada lealtad institucional (las más de las veces, ojo). Olvidan que el PP ya no pinta nada en dos de las principales autonomías o que el PSOE estuvo a punto de ser tercera fuerza no hace tanto. ¿Alguien en 2010 podría haber imaginado un parlamento con fuerte presencia de extrema derecha y una coalición que tiene a Anticapitalistas en su seno en el Gobierno? En política, las cosas cambian y a veces muy rápido. Es por eso que la monarquía mejora a la república si pensamos en términos de estabilidad.

Por ejemplo ¿Alguien puede responder que, pese a todas las leyes que se emitan sobre el carácter simbólico de la jefatura del Estado, un hipotético presidente de la república estaría realmente al servicio de su país o de su partido, o peor, de sí mismo? Parece mentira que a estas alturas no sepamos cómo bascula la política española. Suponga que la crisis del covid19 nos pilla dentro de diez años con Pablo Casado de presidente de la República y Errejón de presidente del Gobierno. ¿En serio creen que Casado se limitaría a decir amén a todo lo que se le ocurriera al Gobierno? Si algo sabemos de los políticos es que son fieles en primer lugar a sí mismos y en segundo lugar a la mano que les pone.

Podemos ir a la historia y verlo. De la I República poco que decir. Tres presidentes en un año (1873), insurrección carlista, cantonal y guerra civil. Dictadura militar y golpe de estado de restauración, todo en dos añitos. La II República nos deja casos como el del egótico Alcalá-Zamora, que durante el primer gobierno de Azaña se dedicó a boicotear todo lo que pudo a las fuerzas de progreso. Ya en 1933, con la CEDA ganando las elecciones, no fue mejor, maniobrando para poner al frente del Gobierno a la gente que él, don Niceto, consideraba preparada (o sea, a los amiguetes) y poniendo todos los palos que pudo en las ruedas de Calvo Sotelo hasta el punto de disolver las Cortes por el artículo 33 y convocar elecciones. Que ganó el Frente Popular, y naturalmente, lo primero que hizo fue colocar a Azaña en su lugar (sin elecciones ni mandangas). Lo de don Alcalá-Zamora, que por cierto conserva todas las calles a su nombre, realmente no pasó del señor que se cree que es él o el caos, y al final es él y el caos. Claro que lo de su sucesor, 1936-1939, no es que fuera precisamente mejor. Y el siguiente jefe del Estado, cabeza de Gobierno de un supuesto reino sin rey, ni les cuento.

Cabe preguntarse qué hubiera pasado en España esos años si en lugar de un político puesto por un partido (que esta es otra, ¿quién elige realmente, el que vota o el partido que pone al que hay que votar?) la jefatura del Estado hubiera estado en manos de alguien autónomo, que no depende de tal sigla o la otra y que no se juega los garbanzos cada cuatro años? Si miro a los últimos 40 años y comparo con lo anterior, se entiende que el mandato de Juan Carlos haya sido las etapa más próspera de la historia de España. Eso no quiere decir que la prosperidad la trajera él. Pero cuando menos no trabajó en sentido contrario y eso es algo más que frecuente en la política.

Es por eso que soy monárquico, que no juancarlista. La corona es estabilidad y aparta el juego político de la jefatura del Estado. ¿Contraviene el axioma de igualdad de la ley? Pues acaso. Una excepción que confirma la regla y en beneficio de todos. Una pequeña contradicción (una más) del sistema.

Obviamente, siempre y cuando el rey sea ejemplar, cumplidor de la ley y profesional en lo suyo. Si está gagá, es un cantamañanas pesetero de bragueta floja, pues se le echa y que el Parlamento ponga a otro. Si fuera el caso, claro. Porque de cierto, de Juan Carlos I solo sabemos que no sabemos dónde está.