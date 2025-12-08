El antiguo salón de Plenos acogió el acto institucional organizado por el Ayuntamiento para conmemorar el 40 aniversario de la declaración de la Ciudad Vieja y del Acueducto como Patrimonio Mundial por la UNESCO. “Un día de orgullo de recuerdo de cuatro décadas y de compromiso con la historia, a la vez que con el futuro”, como indicó el alcalde de Segovia, José Mazarías, en su intervención.

El certificado que acredita la declaración presidió toda la celebración en la que el periodista y miembro de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, Carlos Álvaro, recordó cómo se fraguó aquella declaración y lo ocurrido en los últimos cuarenta años en la ciudad, conseguida en 1982, y fruto -destacó- del esfuerzo conjunto de figuras clave como José Miguel Merino de Cáceres (quien elaboró la lista española de bienes a proteger), Antonio Ruiz Hernando (autor de la memoria histórica), el entonces alcalde Miguel Ángel Trapero, el arquitecto Federico Coullaut Valera y un equipo municipal comprometido. Segovia cumplía sobradamente los criterios: una estructura medieval bien conservada, un conjunto arquitectónico y natural excepcional y la fusión de culturas cristiana, judía y musulmana, además de la singularidad de su Acueducto romano. Aunque el reconocimiento no implicaba financiación directa, sí impulsó actuaciones urbanísticas decisivas, desde la protección del Acueducto hasta la mejora de infraestructuras y restauraciones emblemáticas.

Álvaro apeló tanto a las administraciones como a la ciudadanía para reforzar un compromiso firme y cotidiano con la protección del patrimonio y ha afirmado que, aunque se ha progresado mucho, los retos siguen siendo numerosos —desde la conservación arquitectónica hasta la movilidad y la gestión del turismo— subrayando que el patrimonio no se limita a los grandes monumentos, también incluye elementos frágiles y cotidianos, como atrios románicos, fachadas deterioradas, puertas históricas o pequeñas fuentes que, pese a pasar desapercibidas, forman parte esencial del paisaje cultural protegido desde 1985.

Mazarías por su parte agradecía el trabajo de quienes hicieron posible el hito, muy especialmente en la personada de de Juana Barral, testigo de excepción de aquel momento histórico, pues era concejala del Ayuntamiento en 1985. José Mazarías le dedicó unas palabras especialmente afectuosas. A punto de cumplir 92 años, Barral recordó con emoción aquella jornada y expresó que “para mí lo principal es Segovia, a la que amo con locura y de la que me siento orgullosa”.