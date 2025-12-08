Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces

La Constitución española de 1978, cumple 47 años, convirtiéndose en la más longeva de nuestra historia (junto con la Constitución de 1876). Acercándose al medio siglo, ya tiene suficiente perspectiva de análisis como para de reconocer su flexibilidad para adaptarse a los tiempos vividos y a una sociedad que ha cambiado enormemente, y que sigue cambiando. Su adaptación no debería ser ningún obstáculo para involucrar a las actuales generaciones.

Reconozco que en ese análisis me da por pensar si en estos tiempos de odio permanente, hipérboles constantes del insulto, desprecio del rival político, deshumanización del contrincante, utilización de la mentira como arma política, intento de búsquedas en el pasado para encontrar alguna arista personal en el rival, que permanentemente utiliza la derecha extrema (ya sólo existe una, aunque con dos partidos), hubiéramos sido capaces de tejer tantos consensos como los que contempla la carta magna y la respuesta es evidente: No, es imposible. Sinceramente siempre el optimismo deja una puerta abierta, pero me pregunto si alguien en el otro lado piensa lo mismo o sólo se ocupan de despreciar al rival político.

Los valores constitucionales, son democracia, libertad, igualdad, convivencia, respeto, derechos, diversidad, pluralidad, seguridad, cultura, defensa del medio ambiente, de los servicios públicos y todo ello, no fue regalado, sino otorgado por el pueblo.

Pero como cada año, algunos sectores conservadores y reaccionarios de ultraderecha (en dos partidos) intentan apropiarse de nuestra Constitución, la de todos y todas, así como de falsear y de reescribir nuestra historia más reciente, cuando la hemeroteca sentencia una vez más, que el PP, por entonces bajo las siglas de AP, no apoyó la constitución con su voto, incluso algunos ex dirigentes como José Maria Aznar (aunque les marca todavía), escribía artículos de opinión en su contra. Frente todo esto, como socialista, una vez más me siento muy orgulloso de defender esos valores y además militar en el único partido que sobrevive a las elecciones de junio de 1977 y a los trabajos de elaboración y defensa en referéndum de la constitución de 1978.

Pero al mismo tiempo, defiendo sin duda, que la carta magna necesita algunos cambios, formulados desde un gran acuerdo político, que fortalezca todavía más los Derechos y Libertades Fundamentales, especialmente de las minorías y los más vulnerables, para que nadie se quede atrás. Debemos asegurar el blindaje de las conquistas sociales de la sociedad española de los últimos años, ante el grave riesgo de involución que planea en el ambiente y los discursos de algunos.

Algunas propuestas como las de indicar en el texto el nombre de las comunidades autónomas, refrendar la autonomía local, reformar el Senado, garantizar el reconocimiento expreso del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de la mujer, garantizando su ejercicio por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los Derechos fundamentales de las mujeres.

Por ello, sin duda que me parece repugnante, lo haga quien lo haga, cualquier tipo de agresión o violencia contra una mujer, por el mero hecho de serlo. En el acto con la compañera Paca Sauquillo, del pasado día 1, analizábamos lo mucho que hemos avanzado como sociedad, pero los necesarios avances que todavía tenemos que conseguir para terminar con la violencia contra las mujeres.

De destacar también es la aprobación de la subida del salario para los empleados públicos para los próximos años, después del acuerdo con UGT, CSIF y CCOO. Más de un 11 % hasta 2028, lo que conseguirá ganar poder adquisitivo y recuperar parte del perdido en el pasado. Los servidores públicos sostienen nuestro estado de bienestar y aunque dirigentes del PP, lo hayan criticado son más de tres millones de trabajadores, que como todos, por negociación colectiva, consiguen dignificar sus salarios. Por cierto, defiendo lo mismo para los asalariados por cuenta ajena del sector privado, algunos de ellos critican a los sindicatos y después quieren mejoras que nunca llegan en su ámbito. Para hacérselo mirar. También las pensiones subirán un 2,7 %, desde el uno de enero, gracias a la Ley que aprobamos en el parlamento, sin contar con el apoyo del PP, lo analizaré con más detalle en próximas columnas.

En el ámbito autonómico, reconozco que me parece alucinante, que el todavía presidente de la Junta, Fernández. Mañueco, intente ahora en su precampaña electoral, hacernos creer que sus políticas en Castilla y León son de lo mejor, cuando la realidad es que gracias al aumento exponencial de financiación autonómica (más de 3.000 m euros extras), le permitiría enormes mejoras, pero esas nunca llegan. Para ello, los segovianos, somos de los que más podemos explicar su ineficacia. Sin segunda infraestructura hospitalaria, ni unidad de estancias medias, ni radioterapia pública, sin centros de salud adecuados en los dos municipios más poblados: Cuéllar y El Espinar, sin infraestructuras educativas en San Lorenzo, sin plan territorial industrial (ahora en precampaña volverán a vender el tema, pero pocas expectativas novedosas me despiertan sus cantos de sirena), sin planificación para hacer la vivienda pública necesaria en los municipios al ser de su competencia, con poca inversión en conservación del rico patrimonio, sin mejoras en la prevención y lucha contra los incendios forestales, y ahora sin actualización de la Ley contra la violencia de género, y así, otro largo etcétera. Sr. Fdez. Mañueco: “Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”

La prueba del algodón del compromiso con la ciudadanía de la provincia de Segovia, que tantos golpes de pecho utiliza el PP, está ahora en el tejado del Presidente de la Diputación, el Sr. De Vicente, después de que se promulgará el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, que permite a las entidades locales, utilizar sus remanentes como inversiones financieramente sostenibles y hacerlo en dos años. Después de que anunciara que más de siete millones de euros se dedicarían a eliminar deuda, ahora los diputados socialistas, le apelan a utilizar esos recursos en mejoras en los municipios de la provincia, tomando las decisiones necesarias para posibilitarlo. Estaremos atentos, pero ojo, la propuesta socialista tiene mucho recorrido en positivo para la ciudadanía del medio rural segoviano.