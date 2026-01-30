Diputación recibe el Premio FUNDOS a la Innovación Social

El Área de Asuntos Sociales de la Diputación de Segovia está de enhorabuena tras haber sido elegido ganador de los premios FUNDOS a la Innovación Social en Castilla y León, en la categoría Innovación Social Pública por su programa ‘Vecin+s Puerta con Puerta: Redes de Solidaridad’. Este proyecto que activa y organiza la solidaridad vecinal para prevenir la soledad no deseada y detectar situaciones de vulnerabilidad en los municipios de la provincia de Segovia. A través de diálogos comunitarios y una red de ciudadanía sensibilizada, se genera un sistema de alerta temprana cercano, respetuoso y no invasivo. El proyecto fortalece los vínculos comunitarios, mejora la coordinación con los Servicios Sociales y multiplica su capacidad preventiva sin aumentar recursos. Su metodología es sencilla, replicable y sostenible, creando una cultura de cuidado mutuo que transforma la vida de las personas y refuerza la cohesión social en el territorio.

Tal y como se destaca en el documento de candidatura, su misión es promover una red comunitaria de apoyo mutuo que prevenga la soledad no deseada y la vulnerabilidad, fortaleciendo la solidaridad vecinal y la detección temprana desde la cercanía, la confianza y la colaboración con los Servicios Sociales. Además, se trata de activar y acompañar a la ciudadanía para que forme parte, de manera responsable y respetuosa, del bienestar colectivo de su comunidad.

Este proyecto nace a partir de la Estrategia de Innovación 2021-2025 del Área de Asuntos Sociales de la Diputación que incluye, dentro de la segunda línea del vector Estrategia de Apoyos y Cuidados de Larga Duración, la actuación “Comunidades que Cuidan”. Ésta propone generar sinergias con los cuidados de larga duración mediante intervenciones de corte comunitario que permitan mantener la integración de las personas en su comunidad, mediante actuaciones orientadas a mejorar la accesibilidad en los municipios para facilitar la independencia funcional, la seguridad y la comodidad; actuaciones orientadas a prevenir y paliar la soledad no deseada, apoyadas en la promoción y el apoyo a las redes naturales de solidaridad; y elaborar una herramienta que permita realizar una exploración sistemática de las necesidades comunitarias.

Resto de premiados

El Área de Asuntos Sociales de la Diputación comparte elenco de galardonados, en esta edición que ha sido la que más candidaturas ha recibido, con la Asociación de Labores Solidarias de la IAIA, que ha sido ganadora del Premio FUNDOS a la Innovación Social Privada y el Archivo General de Simancas que ha recibido el Premio FUNDOS de Honor-Monte de Piedad.

La Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS) ha dado a conocer hoy los proyectos y entidades distinguidas en la séptima edición de los Premios FUNDOS a la Innovación Social en Castilla y León. El jurado de esta edición ha estado compuesto por profesionales de diversos sectores y representantes de FUNDOS como establecen las bases. Enrique Cabero, presidente de Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES), Pablo Junceda, director general adjunto del Banco Sabadell, Belén Viloria, experta en innovación social y Premio Barakah Europeo 2025, Jorge Luis García Vázquez, presidente de FUNDOS, Félix Antonio Romanos, secretario de FUNDOS, José Miguel Mateos, patrono de FUNDOS, y José María Viejo, director general de la entidad, han sido los miembros del comité que ha dirimido las candidaturas ganadoras.