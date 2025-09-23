La empresa municipal de turismo ha recibido un importante reconocimiento a su trabajo con el 550 aniversario de la proclamación de Isabel I como reina de Castilla en Segovia que se celebró el pasado año y transportó la ciudad de Segovia a la época medieval.

El evento ha sido galardonado entre 161 proyectos presentados con el Premio Eventoplus en su categoría más destacada -Gran Premio del Jurado- y dos oros -Mejor Espectáculo y Mejor Evento Cultural- por la recreación de esta efeméride, un proyecto promovido por iniciativa municipal.

La ciudad se convirtió en un gran escenario histórico que congregó a más de 65.000 personas en un solo fin de semana. La actividad principal fue la recreación de la proclamación de la reina en el enlosado de la Catedral de Segovia, precedida por el paso de una comitiva que partió desde el Alcázar, tal y como sucedió hace 550 años, cuando una jovencísima Isabel era proclamada reina de Castilla, convirtiéndose en Isabel I.

Los Premios Eventoplus, considerados los galardones más prestigiosos del sector de los eventos en España, reconocen la creatividad, la innovación y el impacto de las mejores propuestas. En esta ocasión, el reconocimiento para Segovia ha sido triple ya que obtuvo tanto el Gran Premio del Jurado y dos oros: a Mejor Evento Cultural y a Mejor Animación o Espectáculo.

La concejala de Turismo, May Escobar, ha valorado estos premios señalando que “suponen un valioso reconocimiento al trabajo conjunto de la ciudad por revivir y poner en valor un hecho histórico de enorme magnitud como es la proclamación de Isabel la Católica en Segovia. Con eventos como este conseguimos que los segovianos se identifiquen con su historia, a la vez que atraemos un turismo de calidad y generamos un ambiente único en nuestras calles, que se llenan de vida y de cultura”.

La conceptualización de todo el evento fue desarrollada por Turismo de Segovia y contó con la asesoría de una mesa de expertos locales y la implicación de importantes instituciones segovianas. Además, contó con el patrocinio de la Junta de Castilla y León y el apoyo de Octaviano Palomo, Caja Viva Caja Rural, Brualdis, The Olphactory, Fever, Quick Clic, Rabalán, Alcázar de Segovia, Catedral y Diócesis de Segovia, Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, Diputación de Segovia, Ayuntamiento de Prádena, Escuela de Arte y Superior de Diseño, la Asociación Andrés Laguna, la Fundación Don Juan de Borbón y Recordis Hoteles.

Isabel I vuelve encarnada por Cristina San Juan

Este año, Segovia volverá a acoger en el enlosado de la Catedral la recreación de la proclamación de Isabel la Católica. La edición de 2025 se caracterizará por una participación aún más cercana, con la implicación de agrupaciones locales y con la actriz amateur segoviana, Cristina San Juan en el papel e Isabel I de Castilla.

En esta edición, el acto de proclamación estará precedido por una serie de teatralizaciones que se desarrollarán la tarde del viernes 3 de octubre en distintos enclaves de la ciudad que buscan reflejar el ambiente que se vivía en la ciudad en los días previos a la proclamación.

Las entradas para disfrutar de la recreación de la proclamación, a un premio único de 15 euros, están ya a la venta en tickets.turismodesegovia.com.

Con este nuevo reconocimiento, Segovia refuerza su posición como destino cultural y patrimonial de referencia, capaz de unir historia, participación ciudadana y creatividad en experiencias únicas que traspasan fronteras.