El Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León (SPPMCyL) ha anunciado su renuncia a la realización de servicios extraordinarios en la prueba deportiva “Media Maratón Cajaviva de Segovia”, que se celebrará el próximo 29 de marzo. Esta decisión se produce tras la reunión mantenida en la mañana del día 19 con el concejal de Seguridad César Martín y la concejala de Personal María Carpio, en la que, según el sindicato, no se han atendido sus principales demandas.

Según explican dede el sindicato la solicitud de que no se presten servicios en patrullas unipersonales no ha sido atendida en los términos reclamados. El sindicato solicitaba que el concejal de Seguridad indicara expresamente al Jefe del Cuerpo de Policía Local que los agentes no trabajen en patrullas de un solo efectivo. Sin embargo, el edil no se ha comprometido a garantizar este requerimiento.