La policía antipatriótica

No entiendo mucho la entraña del caso Marlaska. ¿La policía no debe informar al jefe de policía? Bueno, tal vez si el jefe está implicado en algún chanchullo cabe pensar que no. ¿Pero en un caso de pura y dura naturaleza política como la denuncia a un delegado del Gobierno por autorizar una manifestación? Y ya que estoy, ¿Todavía hay jueces que dan pábulo a las denuncias que interpone ese sindicato del crimen mal llamado Manos Limpias, autor de la denuncia de marras? ¿El mismo sindicato que extorsiona a golpe de falsa denuncia? ¿Pero estamos tontos del todo, señor juez? Señoría, ¿para quién trabaja usted?

El caso es que al responsable de la Guardia Civil en Madrid, coronel López Cobos, van y se lo cepillan, pasándose por el arco de triunfo la política por la cual hay que respetar la cadena de mando de los cuerpos militares. Peor. Visto el escándalo, el ministro Marlaska asegura que fue una reorganización interna. Pocos días después unos papeles internos avalan que Marlaska nos toma por imbéciles, que de eso nada, que se lo cargó por no informar de una investigación en curso porque el juez le dijo que no informara.

El tema pasa de un conflicto interno a una crisis en toda la regla. Un ministro no puede mentir al parlamento y cascar lo primero que se le viene al magín ni cesar a los polis por hacer caso del juez. Pero esto es España, y las cosas siempre se pueden poner peor.

El alucinante Pedro Sánchez, para defender a su ministro, no se le ocurre otra que contextualizar la medida de Marlaska en su gran trabajo por purgar el cuerpo de la “policía patriótica“. Y a mí esto sí que ya me parece pasar de castaño a oscuro. ¿El presidente tirando mierda sobre su propia policía? ¿Comprando el argumento del independentismo catalán que para desprestigiar a España acuñó la teoría de una cúpula policial española pseudo-fascista llamada “policía patriótica”? Lo de Sánchez me parece pasarse todos los pueblos de Castilla. ¿Existe una mafia policial en la cúpula de la Guardia Civil? Espero que Sánchez tenga pruebas al respecto. Pero si como pienso se lo ha inventado y no hay el menor indicio de tal cosa, lo suyo es un comportamiento digno de un cerdo. Pues no otro calificativo merece quien para salvar su culo de un pequeño lío no para mientes en poner por los caballos el trabajo del cuerpo policial más abnegado de España. (Y eso que personalmente, a López Cobos, el “verdugo” de octubre, no le tengo el menor cariño).

Detrás de la llamada policía patriótica esta el empresario-comisario, y conviene recalcar de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, que no sería tanta cúpula de la poli cuando lleva 21 meses de trullo (y lo que le queda). Tremenda la biografía del sujeto, que tras montar una empresa de fabricación de dossieres con el fin de que sus clientes pudieran extorsionar a sus enemigos, se reincorpora a la Secretaría de Interior con el aznarismo donde siguió con su lucrativo chanchullo.

Otro “cerebro” de pro, el ministro Fernández Díaz, lo contrató para, también a golpe de villarejadas, laminar la credibilidad del nacionalismo catalán. Al PP le pasaba (y a mí también) que no entendía como a ellos la corrupción les masacraba en tanto en Cataluña la asfixiante corrupción convergente ni siquiera mermaba la aureola de santos de los Pujol, corruptos confesos. Así que pone a Villarejo de por medio. Y también recurre a él para luchar desde las cloacas contra el caso Bárcenas y lo que no sabemos…

Tiro por la culata. Los Pujol siguen (incomprensiblemente) sueltos y no será tan eficiente la llamada “policía patriótica” cuando el PP terminó como terminó, con presidentes comunitarios y ministros entre rejas incluido el yerno del rey. La purga más bestia jamás vista en la politica española. Lo cual dice más bien poco de la calidad de los servicios de Villarejo y habla bastante bien de la capacidad de España de autolimpiarse (cuando menos, no veo yo que otros países persigan con tanta seña la corrupción política, será que no la padecen o será que no la miran).

Naturalmente que los hechos hablen por sí mismos al independentismo catalán le importa tres bledos. La policía española es una mafia, siendo irrelevante el mérito de entrullar a ministros del Gobierno para el que trabaja (asignatura que desgraciadamente no figura en el manual de Mosso d’Esquadra). Dossieres, grabaciones, pruebas, todo un invento. Los jueces que en base a estas pruebas condenan a “nuestros mártires”, unos corruptos. Una mafia parafascista que parasita el interior del Estado. Ese es el relato que por la mera molestia de no abochornar a Marlaska ha desempolvado ahora Pedro Sánchez y al que tristemente se ha sumado buena parte de la izquierda. Cargando tintas además en los errores del sumario, la mala leche antipodemita que -dicen- transpira.

Es cierto que pocas cosas huelen peor que una demanda de Manos Limpias, y peor es la costumbre de los jueces de tirar del secreto de sumario por defecto en toda pesquisa. Pero sorprende el énfasis de determinados pasquines, no tan distintos al Okdiario, en demostrar que la investigación está cargada de inquina. Pues a poco que se haya revisado expedientes policiales verán que es bastante normal que la poli cargue tintas contra el investigado. Desde la perspectiva de medios de izquierda, parece ser que el trabajo de la poli, más bien, sería empezar a acumular atenuantes sobre el investigado, qué culpa va a tener él que es medio tonto, que si de pequeño le maltrataron…

De eso se quejaba un conocido mío, camello de oficio (aunque el prefiere el título de “operador y distribuidor de fármacos no homologados”. El fajo de 3.500€en billetes que le trincaron se convirtió en “miles de euros en efectivo”. “¿Cómo lo ves, Luis? -se quejaba amargamente- miles de euros cuando ¿quién no tiene unos pocos pavos en casa por si pasa algo?”. ¿Como qué?, pregunto a mi vez. “Hombre Luis, caprichos, gastos del niño, ponte que se te rompe la nevera, cosas así”. “Ya. Me hago cargo…”. Y seguía, pues ya era el colmo que la “posturita de yerba!, y una cajita de farlopa “para agasajar invitados”, se convirtieran en medio kilo de maría y 30 gramos de cocaína, cuando todo el mundo sabe, insistía nuestro probo camello, que él usa la maría de aromatizante y, como buen benefactor social y preocupado por la salud pública, rebaja a conciencia la farlopa con cafeína y leche maternizada. “¿Sabes qué pasa Luis?”, terminó diciendo en tono confidencial, “que la pasma nos tiene rabia, ¡como te lo cuento!”…. Salvando las distancias, y a la espera de esas terribles pruebas que anunciara en Cortes, esto es lo que acaba de hacer Sánchez, de profesión “estadista”. Esparcir mierda. Que lo haga sobre la oposición, bueno… ¿Sobre la policía?