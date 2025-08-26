7 Comments

El Grupo Municipal Socialista ha advertido de que varios proyectos incluidos en el Plan Impulsa Patrimonio corren serio riesgo de no ejecutarse en Segovia, lo que podría comprometer la subvención de tres millones de euros concedida por el Ministerio de Turismo a las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

En declaraciones tras la Comisión de Cultura, los socialistas denunciaron que “la plaza de Guevara no se ejecuta, eso sí que nos lo han confirmado esta mañana. La iglesia de San Nicolás tiene pinta de que va por el mismo camino y la muralla o sale ya a licitación o los plazos son imposibles de cumplir”.

El proyecto de la Plaza de Guevara fue señalado como uno de los más relevantes, al permitir, según el PSOE, “generar recursos patrimoniales y poner en valor el patrimonio arqueológico de la ciudad en una zona fuera del eje tradicional”. Sin embargo, tras dos años de tramitaciones, los socialistas critican que ha quedado paralizado.

La misma preocupación se traslada a la recuperación de la iglesia de San Nicolás y a la restauración de la muralla, dos intervenciones incluidas en el paquete de fondos europeos. “Son proyectos que no solo ponen en valor nuestro patrimonio, sino que diversifican la oferta turística y contribuyen a reforzar Segovia como Ciudad Patrimonio”, subrayaron.

Para el PSOE, esta situación refleja una “falta de gestión y de planificación” por parte del Gobierno municipal, que estaría dejando escapar una oportunidad histórica de invertir en el patrimonio segoviano con fondos europeos. En este sentido, insistieron en que los retrasos acumulados podrían derivar en la pérdida de la subvención si no se ejecutan a tiempo las obras previstas.