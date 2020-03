La manifestación del 8M reúne una tercera parte de los participantes del año pasado

Hay que partir de la base de que mover a 3.500 personas —según la Policía Local— en Segovia no es una empresa fácil. Claro, que si se comparan con las 11.000 que contabilizó la misma fuente en la manifestación del 8M de 2019, la protesta organizada este domingo podría llevar la etiqueta de “bajón en la respuesta ciudadana”.

En realidad, la mayoría de los actos al aire libre relacionados con el Día de la Mujer que fueron rotundos éxitos de asistencia en años anteriores, este han contado con un notable menor seguimiento. Ha ocurrido, por ejemplo, en la concentración matinal de este domingo en la plaza de San Martín, “sólo para mujeres” donde el año pasado no se cabía y este año se ha quedado en unas 350 participantes y también en la del día anterior, institucional, en la que prácticamente todos los asistentes eran representantes institucionales y no todos, claro, además de escolares.

Con seguridad, el hecho de que el 8M cayera este año en domingo puede haber influido en el descenso y también que el fantasma del coronavirus está demasiado presente en el ambiente. Probablemente también influya la paulatina transformación del llamamiento que ha pasado de ser “universal” a llenarse en exceso de tintes políticos con la consiguiente fuga de distintos sectores. La marcha tenía bien visibles pancartas de colectivos antifascistas o llamando al “feminismo de clase”, además de alguna bandera republicana. Una de las dos integrantes de la asamblea 8M que intervinieron lo hizo puño en alto y su discurso estaba repleto de referencias a enemigos como el capitalismo, la clase empresarial, el estado “opresor” y el colectivo masculino como conjunto único.

No obstante, la pancarta que abría al marcha era mucho más conciliadora: “Feminismo es para todo el mundo” rezaba el cartel firmado por la Asamblea 8M que echaba a andar a las 18.42 tras una cuenta atrás que dio paso a la explosiva batucada. Porque eso si: la música no dejó de sonar y los lemas no se interrumpieron en todo el recorrido de la manifestación y llegaron a estar coordinados en todo el grupo. “Aquí estamos las feministas” fue el primero que se coreó. Después vinieron otros como “Disculpen las molestias, nos están asesinando”; “La lucha será feminista o no será”; “Arriba el feminismo que vamos a vencer, vamos a vencer” o “Mujeres unidas, jamás serán vencidas”.

Sin alteraciones y en un perfecto orden —la organización del acto fue, otra vez, redonda— la protesta festiva fue completando su recorrido sin siquiera provocar grandes retenciones de vehículos, pese a transcurrir por Coronel Rexach y Padre Claret, captando sobre la marcha a más personas que engrosaron el grupo hasta alcanzar su máximo precisamente en el Azoguejo, donde dos integrantes de la asamblea leyeron sendos manifiestos antes de poner fin al acto.