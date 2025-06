9 Comments

El Partido Socialista Obrero Español atraviesa una de sus etapas más delicadas desde la restauración democrática. Lo que comenzó como una cadena de decisiones estratégicas cuestionables ha derivado en una crisis mucho más profunda, que afecta tanto a su estructura interna como a su liderazgo político y su vínculo con la ciudadanía. La reciente investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no solo pone en entredicho la integridad y la ética de los dos últimos secretarios de Organización, sino que también cuestiona la política del Gobierno —con su presidente al frente— y desacredita la estrategia de comunicación adoptada en los últimos tiempos. El descrédito social, la pérdida de credibilidad y la desconfianza están presentes en la conversación pública de estos días, lo que afecta de forma directa a la reputación del PSOE y a sus expectativas electorales.

Si el PSOE aspira a seguir desempeñando un papel relevante en la historia de nuestro país —si es que aún está a tiempo—, debe redefinir con urgencia su rumbo, tanto en lo orgánico como en lo político. Los personalismos, alentados por un sistema de primarias sin contrapesos, han deteriorado profundamente la organización, promoviendo un estilo de liderazgo centrado más en la permanencia en el poder y el control del relato que en la defensa de los principios. La reflexión interna ha sido desplazada, y las voces críticas, aun cuando han sido leales, han sido silenciadas o desautorizadas por el simple hecho de discrepar. No se trata de blindar el poder de unos pocos, sino de reconstruir una estructura organizativa que permita generar verdadero valor social desde la política. Como he sostenido en otras ocasiones, resulta esencial establecer una separación clara entre la gestión interna del partido y su representación institucional, creando una incompatibilidad efectiva entre ambas funciones. En el contexto político actual, renovar la imagen del partido y de sus principales referentes no solo es urgente, sino imprescindible.