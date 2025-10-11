Empate a cero de la Gimnástica en el Marino de Luanco

Visto lo visto, a tenor de las bajas con que se presentaba la Segoviana y la fortaleza de los locales, el punto conseguido en casa del Marino de Luanco no es para nada mal resultado pero deja sin estrenar el casillero de victorias de los de Iñaki Bea en lo tocante a sus desplazamientos. Dos puntos de 9, un promedio que hay que mejorar sustancialmente para aspirar al ascenso.

Pero el Marino de Luanco es un equipo fajado y con oficio. Que no da apenas ocasiones. Las de los segovianos llegaron en la primera mitad, y se contaron con dos dedos, en tanto el peligro que presentaba el Marino a la contra motivó que Bea diera un paso atrás, con defensa de 5 buscando la espalda de los centrales. Sirvió para mantener la igualada y un poco de aire ante el “clásico” con el Ávila, la próxima semana.