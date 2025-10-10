Arde un vehículo en marcha cuando circulaba por Nueva Segovia

La Policía Local y los Bomberos de Segovia intervinieron este jueves en un incendio registrado en un vehículo que circulaba por la calle Luis Proust, en el barrio de Nueva Segovia.

El suceso se produjo en torno a las 14:45 horas, cuando el turismo comenzó a arder en marcha, obligando a detener su circulación en la vía. Los ocupantes pudieron abandonar el vehículo sin resultar heridos, mientras las llamas se extendían por la parte delantera del coche.

Hasta el lugar acudieron efectivos de Bomberos, que sofocaron el incendio y evitaron su propagación a otros vehículos estacionados o a la calzada. La Policía Local reguló el tráfico durante la intervención y colaboró en las tareas de seguridad.

El incidente, que causó una gran expectación entre los vecinos, se saldó sin daños personales, aunque el vehículo afectado sufrió importantes desperfectos materiales.