Luz verde para construir un Ahorramas en avenida Juan Carlos I

El concejal de Obras, José Luis Horcajo, ha confirmado este jueves que la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licencia urbanística para la construcción de un supermercado de la cadena Ahorramas en la avenida Juan Carlos I, en la parcela situada entre la rotonda de la Plaza de Toros y el Centro de Salud del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Horcajo ha explicado que se trata de “una importante actuación urbanística en una zona que llevaba muchos años en desuso y que ahora va a tener un uso comercial relevante para la ciudad”.

El concejal ha precisado que el solar, se convertirá en un nuevo foco de actividad dentro de una zona “que está llamada a ser de desarrollo y de urbanismo inteligente”, y ha indicado que los estudios de tráfico y accesibilidad realizados garantizan la viabilidad de la actuación. “Es un entorno muy accesible, con buena conexión para peatones y vehículos, y no se prevén grandes problemas de circulación”, añadió.

La licencia concedida corresponde al proyecto básico de ejecución, por lo que la empresa promotora deberá presentar el proyecto definitivo en un plazo máximo de tres meses, conforme a la normativa urbanística vigente. A partir de esa aprobación, podrán iniciarse las obras, que según los plazos estimados por la compañía, podrían comenzar antes de que finalice el primer trimestre de 2026.

El nuevo establecimiento se levantará sobre una parcela de 8.335 metros cuadrados y contará con aparcamiento propio. Fuentes de la compañía ya apuntaron en septiembre que su apertura se prevé para finales de 2026, una vez completadas las obras y obtenidas todas las licencias necesarias.