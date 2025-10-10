Celia de Coca presenta su nuevo documental, rodado en cuatro pueblos segovianos

El Teatro Juan Bravo acogerá el próximo 23 de octubre el preestreno del documental Madera para este fuego, una producción segoviana que reflexiona sobre la fuerza de las tradiciones y su papel en un mundo cada vez más globalizado.

Dirigido por la cineasta Celia de Coca y producido por ¡Qué Maja! Películas, el filme invita a mirar el mundo rural desde una nueva perspectiva: la de las relaciones humanas que mantienen vivas las costumbres más allá del paso del tiempo.

El documental, cuyo guion nació a partir de una beca de investigación del Instituto de Cultura Tradicional Segoviana Manuel González Herrero, centra su mirada en cuatro localidades de la provincia —Pinarnegrillo, Rebollar, Arcones y Arroyo de Cuéllar—, cuyos vecinos se convierten en protagonistas de una historia sobre pertenencia, comunidad y memoria compartida.

Tras la proyección, se celebrará un coloquio con autoridades y representantes de las entidades colaboradoras, que debatirán sobre el valor de las tradiciones en la sociedad actual.

“Madera para este fuego” cuenta con el apoyo de la Diputación de Segovia, Caja Rural, Innoporc, La Farm e Industrias Metálicas Velázquez, y supone un paso más en la trayectoria de Celia de Coca, que ya fue seleccionada con su anterior trabajo en el Festival de Cine de Alcances y en L’Alternativa de Barcelona.

El tráiler del documental está disponible en el canal de ¡Qué Maja! Películas en YouTube, donde ofrece un adelanto de este relato visual sobre la tensión entre tradición y modernidad y la vigencia del mundo rural como espacio de identidad colectiva.