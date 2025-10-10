Jorge Martínez Acinas, nuevo Defensor de la Ciudadanía de Segovia

El antiguo Salón de Plenos del Ayuntamiento de Segovia ha acogido esta mañana el acto de toma de posesión de Jorge Martínez Acinas como nuevo Defensor de la Ciudadanía de Segovia. Su nombramiento fue aprobado por unanimidad en el pleno municipal celebrado el pasado mes de junio, y desde hoy asume oficialmente esta responsabilidad tras jurar su cargo ante la corporación municipal y recibir la medalla del Ayuntamiento.

Martínez Acinas ejercerá el cargo durante un periodo de cinco años, con la posibilidad de ser reelegido una única vez por el mismo periodo.

Durante su intervención, el nuevo Defensor de la Ciudadanía aseguró que pondrá “el corazón en el desempeño de su nueva labor”, destacando que su prioridad serán siempre las personas, “independientemente de su edad, condición o colectivo al que representen”. Asimismo, apeló a la unidad de los grupos políticos: “Ya que ha existido unanimidad en mi nombramiento como Defensor de la Ciudadanía, les pido consenso para que la Oficina de la Defensoría pueda ejercer eficazmente las responsabilidades asignadas en beneficio del interés general y del bienestar de nuestros conciudadanos”.

El regidor segoviano ha destacado la trayectoria profesional y la vocación de servicio de Jorge Martínez Acinas al que ha agradecido que haya aceptado este “reto”, que exige paciencia, escucha activa, sensibilidad y también carácter, una gran independencia, pero también una profunda cercanía. Además, ha añadido que su experiencia, su calidad humana y su profundo conocimiento de Segovia, son una garantía para esta nueva etapa.

Mazarías ha destacado la figura del Defensor de la Ciudadanía como un pilar esencial en una democracia moderna y participativa. El acto que hoy se ha celebrado simboliza la voluntad de mantener una administración centrada en las personas, abierta al diálogo, accesible, con capacidad de escuchar, de corregir y de mejorar. Este nombramiento es una muestra del compromiso del Ayuntamiento con una Segovia más humana, justa y participativa. “Fortalecer la figura del Defensor del Ciudadano significa fortalecer la democracia, reforzar el tejido social de nuestra ciudad y afianzar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”.

Trayectoria profesional

Jorge Martínez Acinas cuenta con una sólida formación académica y una extensa trayectoria profesional. Es licenciado en Derecho, graduado social, Máster Universitario Experto Internacional en Relaciones Industriales y Doctor en Derecho con Suficiencia Investigadora. Ha cursado diversos posgrados en Sistema Tributario, Derecho del Trabajo y Recursos Humanos.

El nuevo Defensor de la Ciudadanía de Segovia es gestor administrativo y agente de seguros, y ha desarrollado una amplia labor docente como profesor tutor de Derecho en el Centro Asociado de la UNED de Segovia, y durante 41 cursos académicos como profesor asociado de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en las Universidades de Salamanca y Valladolid.

Hasta el año pasado fue funcionario de carrera en la Diputación Provincial de Segovia, donde desempeñó funciones como técnico y jefe de servicio durante 39 años.

Martínez Acinas toma el relevo de Paloma Serrano quien ha estado desempeñando este cargo desde el año 2020, para la que el alcalde también ha tenido palabras de agradecimiento. Se convierte así en la sexta persona que, de manera altruista, asume la responsabilidad de ponerse al servicio de los segovianos, convirtiéndose en interlocutor entre la ciudadanía y la administración local y en figura esencial para mantener el contacto directo y la participación de los segovianos.

El acto ha contado con la asistencia de algunos de los anteriores defensores de la ciudadanía como José García Velázquez, Jesús Tapia González, Rodrigo González Martín y Claudia de Santos. También han estado presentes la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Raquel Alonso, los diputados provinciales, Jaime Pérez, Pilar Martín y Elisabet Lázaro, el decano del Colegio de Abogados de Segovia, Emilio Fuentetaja, Juan Manuel Martínez, en representación del Colegio de Graduados Sociales, la directora de la UNED, María Dolores Reina, varios miembros de la corporación municipal y representantes vecinales, así como familiares y amigos del nuevo Defensor de la Ciudadanía de Segovia.