La Guardia Civil pasa balance

La Guardia Civil ha celebrado en el Azoguejo la fiesta de su patrona, la Virgen del Pilar, con un acto institucional y parada militar abierto a todos los ciudadanos y que ha contado con una amplia representación de instituciones y de la sociedad civil y militar de la provincia. Tradicionalmente, es el acto central de la fiesta nacional de España en Segovia y día también en que los responsables de la Benemérita en Segovia, en este caso, la subdelegada del Gobierno Marian Rueda, pasa balance de la actividad del cuerpo en la provincia.

Así, Rueda destacaba este Pilar 2025 “la preparación, profesionalidad, compromiso y esfuerzo con los que desarrollan su labor cada día los miembros de la Guardia Civil, lo que hace que tengamos una de las provincias más seguras”. Como muestra de la eficacia de la Guardia Civil apuntó que el esclarecimiento de delitos se sitúa en el 53 por ciento, tres puntos más que hace un año “con lo que habéis mejorado los buenos datos que ya teníais”. En total, se esclarecieron 2.126 de los 3.970 registrados”, felicitaba a los agentes.

No son tan buenos los datos relativos a la ciberdelincuencia, pues se resolvieron 195 de los 737 contabilizados, un 26 por ciento, sin embargo y a juicio de la subdelegada, “una tasa muy buena habida cuenta de las enormes dificultades para esclarecer este tipo de delitos, cuyos autores en muchos casos se encuentran en otros países”.