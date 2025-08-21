Las obras de asfaltado que lleva a cabo la Junta de Castilla y León en el Paseo de Santo Domingo-Cl-607 llegan este 20 de agosto al tramo comprendido entre el puente de San Marcos y el arco de la Fuencisla, lo que obliga al corte total de la circulación en la cuesta de los Hoyos, la carretera de San Marcos y el tramo del paseo de Santo Domingo entre su encuentro con Cardenal Zúñiga y San Pedro Abanto y la carretera de Zamarramala, entre el restaurante la Postal y San Marcos durante toda la jornada, hasta las 19.00 horas aproximadamente, según indican los promotores de la obra.

Los cortes afectarán también al servicio de autobuses de la línea 9, dejando sin servicio al barrio incorporado de Zamarramala en el mismo horario. Dicha línea realizará únicamente el trayecto entre el Puente de Hierro y la calle Velódromo, donde quedarán provisionalmente las paradas de inicio y final de esta línea.

El Ayuntamiento agradece la paciencia y comprensión de los vecinos por las molestias que genera esta actuación.