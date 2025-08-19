Segovia cerró el puente de agosto con un balance positivo en el sector turístico. Según explicó Rocío Ruiz, presidenta de Festur en los micrófonos de Radio Segovia Cadena SER, “los resultados han sido buenos, han sido muchas las personas que han venido a Segovia a visitar la ciudad, a disfrutar de la gastronomía y a descansar”.

La ocupación en la capital alcanzó prácticamente el lleno en los días centrales del puente. “Muchos hoteles de Segovia estuvieron al 100% el viernes y el sábado”, señaló Ruiz. En la provincia, las cifras fueron algo más bajas, aunque también satisfactorias: “podemos demostrar un 80, 85, 90% más o menos de media, que también son buenas cifras”.

Uno de los retos sigue siendo aumentar las estancias medias. “Las pernoctaciones son muy importantes porque si conseguimos que el turista se quede dos o tres días, es más fácil que visite también la provincia y disfrute de la maravilla que tiene Segovia”, apuntó Ruiz.

La presidenta de Festur destacó que el turismo en Segovia mantiene una buena tendencia durante todo el año, no solo en fechas señaladas: “En Segovia tenemos un turismo y un público que todos los fines de semana prácticamente tenemos al 90% nuestros hoteles”.

No obstante, subrayó un problema recurrente: la falta de profesionales en hostelería y otros oficios vinculados al sector. “El problema es que no hay profesionales, y hay que seguir formando a esas personas porque lo vamos a necesitar”, indicó Ruiz, quien añadió que se trata de una cuestión clave para sostener el crecimiento turístico de la ciudad.